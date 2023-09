Das City-Center in Northeim wird 50 und feiert

Von: Axel Gödecke

Das City-Center Ende der 1970er-Jahre, damals noch mit dem Kaufhof als Magnet. 1973 war das Center eröffnet worden. © Stadtarchiv Northeim

Northeim – Seit einem halben Jahrhundert ist das City-Center Northeim ein Herzstück der Einkaufslandschaft der Stadt Northeim. Am Freitag, 8. September, und Samstag, 9. September, soll das Jubiläum im Center ausgiebig gefeiert werden.

1973 wurde das City-Center auf dem Gelände des zuvor abgerissenen ehemaligen Klosterguts eröffnet, damals noch mit dem Kaufhof auf zwei Etagen als der große Mittelpunkt und weiteren 22 Geschäften. Die Eröffnung fand damals auch im Umland viel Beachtung und der Kaufhof zog anschließend über Jahrzehnte bis zur Schließung im Jahr 2000 auch viele Kunden aus der Region in die Northeimer Innenstadt.

Das City-Center Northeim heute mit dem Osteingang am kleinen Markt. © Axel Gödecke

Nur zwei Tage nach der Eröffnung begann der Bau des neuen Kreishauses, das ebenfalls auf dem Gelände des ehemaligen Klosterguts entstand und 1975 bezogen wurde. Seitdem hat es viele Veränderungen und auch Modernisierungen im City-Center gegeben, darunter 2004 die General-Sanierung und -Umgestaltung einschließlich der Tiefgarage für damals stolze zehn Millionen Euro.

Lorenz Körbelin, Centermanager City-Center Northeim © Körbelin/privat

Im Verlauf dieser Modernisierung, in deren Verlauf auch eine zweite Passage im Obergeschoss geschaffen wurde, siedelte sich in den Ex-Kaufhof-Flächen auch die H&M-Modekette mit einer Filiale in Northeim an. Diese bildet auch heute noch den Magnet nicht nur für das Center selbst, sondern für die gesamte Innenstadt.

Das 50. Center-Jubiläum sei nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Zeit, um auf die Vergangenheit zurückzublicken, aber auch die Zukunft mit spannenden Plänen zu gestalten, betont der aktuelle Centermanager, Lorenz Körbelin.

Er und alle Center-Geschäfte im Center laden für den heutigen Freitag, 8., und morgigen Samstag, 9. September, zu vielen Aktionen anlässlich des Jubiläums ein. Die Feierlichkeiten beginnen heute um 10 Uhr mit einer digitalen Multiball-Wand vor dem CCN, an der sich alle Kunden sportlich betätigen können.

Ab 15 Uhr wird der CCN-Geburtstagskuchen zusammen mit Bürgermeister Simon Hartmann, der Freiwilligen-Feuerwehr Northeim und Centermanager Lorenz Körbelin angeschnitten und an alle Kunden des Centers verschenkt.

„Unsere 50-jährige Reise wäre ohne die Unterstützung unserer geschätzten Kunden, Mieter und Geschäftspartner nicht möglich gewesen”, sagt Centermanager Körbelin. Das Jubiläum sei eine Gelegenheit, um Dankbarkeit zu zeigen, aber auch, um einen Blick in „die aufregende Zukunft des Centers zu werfen, in der wir weiterhin innovativ sein möchten“. Ende September eröffnet übrigens im Center eine NKD-Filiale und demnächst im ehemaligen C&A ein großes Fitnesscenter.

Das Jubiläumsprogramm

Freitag, 8. September:

14-20 Uhr Live-Musik mit Mr. Piano am rollenden Klavier, 15 Uhr Geburtstagskuchenausgabe und Spendenaktion für Jugendfeuerwehr, 10-20 Uhr Gewinnspiel für Jahresmitgliedschaft im geplanten Fitnessstudio Clever Fit, 17-20 Uhr Abendshopping mit Musik, Kunst und Kulinarik in der gesamten Innenstadt.

Samstag, 9. September:

10-14 Uhr Walking-Act und Selfies mit Eiskönigin Elsa und Olaf sowie Spiderman und Batman.



An beiden Tagen: Kinderschminken, KiK-Glücksrad, Rossmann-Maskottchen Emil verteilt kleine Geschenke sowie Gewinnspiele und Rabattaktionen der Center-Geschäfte. (Axel Gödecke)