Marie von Schultzendorf ist neue Patronin der Kirche in Imbshausen

Von: Hans-Peter Niesen

Feierlicher Moment: Die neue Patronin Dr. Marie von Schultzendorff wurde von Pastor Julian Knötig während des Gottesdienstes auf dem Gutshof in Imbshausen in ihr Amt eingeführt. © Hans-Peter Niesen

Die St.-Markus-Kirche neben dem Imbshäuser Schloss und damit auch die Kirchengemeinde haben eine neue Patronin.

Imbshausen – Mit einem fröhlichen und gut besuchten Familiengottesdienst auf dem Gutshof Imbshausen ist Dr. Marie von Schultzendorff (37) als neue Patronin der St.-Markus-Kirche Imbshausen eingeführt worden. Die Ärztin übernimmt das Amt von ihrem Vater, Carl-Christian Freiherr von Plate Stralenheim.

„Ich möchte zeigen, dass es auch junge Menschen gibt, die sich in der Kirche engagieren und ein Signal setzen“, sagte die Mutter von drei Kindern vor dem Gottesdienst. Als Patronin übernimmt sie Mitverantwortung für die evangelische Gemeinde. Kraft Amtes ist sie Mitglied im Kirchenvorstand.

In früheren Jahrhunderten hatte der Gutshof unter anderen noch die Verpflichtung, den oder die Patronin mit Lebensnotwendigem zu versorgen. So erhielt der Pastor unter anderen Brot, Mettwurst, Eier, „Zinshähne“ sowie Buchen und Eichenholz zum Heizen. Heute hilft der Gutshof dagegen etwa mit Bau- und Unterhaltungsleistungen rund um die Kirche. Eingebettet war die Einführung der neue Patronin in den Gottesdienst, der im Rahmen eines Dorfwochenendes auf dem Gutshof stattfand.

Segen auf für neues Feuerwehrfahrzeug

Weiteres Highlight des Vormittags war die Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF-W und der Feuerwehrkameraden durch Pastor Julian Knötig. Ortsbrandmeister Patrick Rüttgerodt sprach die Hoffnung aus, dass stets alle Kameraden gesund zurückkehren, die mit dem neuen Fahrzeug im Einsatz sind.

Das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Imbshausen wurde von Pastor Knötig feierlich geweiht. © Niesen, Hans-Peter

Die Feuerwehr mit ihren 110 Mitgliedern, darunter 28 Aktiven, gehört zu den großen Vereinen in der Northeimer Ortschaft.

Bei dem Dorfwochenende, mit dem unter anderen an das Fest zum 1000-jährigen Bestehen der Northeimer Ortschaft 2015 angeknüpft wurde, gab es unter anderen eine Schau moderner landwirtschaftlicher Maschinen und eine Einführung in die moderne Landwirtschaft durch Paul von Schultzendorff, dem Ehemann der Patronin und Bewirtschafter des Gutes, das zuvor sein Schwiegervater geführt hatte.

Abgeschlossen wurde das Dorfwochenende mit einem gemeinsamen Mittagessen und Vorführungen der Feuerwehr rund um das neue Einsatzfahrzeug. (Hans-Peter Niesen)