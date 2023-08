Diebe stehlen Rüttelplatte von Baustelle an der Autobahn bei Edesheim

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Von der Baustelle der Autobahnbrücke an der Strecke zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen haben Unbekannte unter anderem eine Rütteplatte geklaut (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Eine Rüttelplatte, Pflastersteine, ein Verkehrsschild „Durchfahrt verboten“ und einen Eimer haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zu Mittwoch von einer frei zugänglichen Baustelle an der Autobahnbrücke zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen gestohlen.

Edesheim - Die Kreisstraße ist aktuell noch für den Verkehr gesperrt, soll aber in den nächsten Tagen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Den Gesamtschaden gibt die Northeimer Polizei mit gut 10 000 Euro an. Als Tatzeit nennt die Polizei in ihrer Pressemitteilung die Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

In den vergangenen Wochen wurden von mehreren Baustellen im Landkreis Northeim hochwertige Geräte gestohlen (HNA berichtete). Ob es einen Tatzusammenhang gibt, steht laut Polizei noch nicht fest. Hinweise auf die Täter erbittet die Northeimer Polizei unter Telefon 0 55 51/700 50. (kat)