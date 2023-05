Northeim: Diebe stehlen Werkzeug für über 60.000 Euro

Von: Kathrin Plikat

Hochwertiges Werkzeug für mindestens 60.000 Euro haben Unbekannte in Northeim gestohlen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hochwertiges Werkzeug für Kanalsanierungen im Wert von mindestens 60.000 Euro haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen in Northeim gestohlen.

Northeim - Laut Polizei befand sich das Werkzeug in mehreren Transportern, die auf einem eingezäunten Grundstück am Fuchsbäumer Weg in Northeim abgestellt waren. Die Täter hatten nach Polizeiangaben den Maschendraht gewaltsam geöffnet, um auf das Gelände zu gelangen.

Dort brachen sie die Transporter. Nach Polizeiangaben könnte die Schadenshöhe noch viel höher ausfallen, wenn die endgültige Bestandsaufnahme durch die Firma abgeschlossen ist.

Um Hinweise von Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtigte Beobachtungen im Bereich Fuchsbäumer Weg gemacht haben, bittet die Northeimer Polizei unter Tel. 05551/700 50. (kat)