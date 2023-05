Diebesbande auf frischer Tat ertappt

Von: Rosemarie Gerhardy

Von dieser Baustelle wollten die Diebe unter anderem die Rüttelplatte stehlen. © Rosemarie Gerhardy

Ein Großeinsatz der Polizei fand in der Nacht vom Freitag auf Samstag an der Baustelle beim Northeimer Hallenbad statt. Dabei stellte die Polizisten fünf Männer, die gerade Baumaschinen von der frei zugänglichen Baustelle stehlen wollten.

Northeim –Der Eigentümer der Geräte, Markus Schuchart, vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Markoldendorf, beziffert gegenüber der HNA den Wert der für den Diebstahl von den Tätern zusammengestellten Geräte mit rund 10 000 Euro.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie mehrere männliche Personen versucht hatten, die Rüttelplatte aus dem Graben zu heben. Er verständigte die Polizei. Als die sofort eingesetzten Kräfte der Polizei Northeim eintrafen, versuchten die Täter laut Polizeibericht, zu Fuß zu flüchten. Insgesamt konnte die Polizei aber die vier Männer im Alter von 22, 26, 34, 35 Jahren aus Verden und einen 44-Jährigen aus Langwedel festnehmen und zur Prüfung der Identität und weiterer Vernehmung zur Northeimer Dienststelle bringen, teilt Polizeisprecher Sven Wolf am Montag mit. Nachdem keine Haftgründe festgestellt werden konnten, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen entlassen, so Wolf.

Gegen die fünf Männer werde nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

Nach HNA-Informationen soll es sich bei den Tätern um Mitarbeiter eines Subunternehmens aus dem Bereich des Glasfaserausbaus gehandelt haben.

Markus Schuchart, dessen Unternehmen seit fast einem Jahr Kabel für das im Bau befindliche Blockheizkraftwerk am Hallenbad verlegt, ist sehr froh, dass der Zeuge den Diebstahl vereitelt hat und bedankte sich bei ihm am Montag persönlich.

Auch an drei Baustellencamps an der A7 bei Düderode kam es zwischen Donnerstag und Montag zu Diebstählen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden aus Baufahrzeugen rund 2200 Liter Dieselkraftstoff entwendet, Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen geklaut. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 10 000 Euro an. Zeugenhinweise werden unter 05382/95390 erbeten. Einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen in Northeim und an der A7 sieht die Polizei aktuell nicht. (rom)