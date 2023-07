Sieg geht wieder an die Feuerwehr Dinkelhausen

Von: Kathrin Plikat

Viele Zuschauer beim Kampf gegen die Uhr: Beim Kuppeln der Saugschläuche, die unter anderem zur Entnahme von Wasser aus Bächen und Seen sowie aus Zisternen benutzt werden, ist Präzision gefragt. © Tim Brand/Kreisfeuerwehr

Sie sind im positiven Sinne Wiederholungstäter: Die Freiwillige Feuerwehr Dinkelhausen freut sich auch diesem Jahr – zum dritten Mal in Folge – über den Sieg bei den Kreisleistungswettbewerben der Feuerwehren aus dem Landkreis Northeim.

Moringen – Die Wettkampfgruppe 1 der Dinkelhäuser Wehr war mit 46 weiteren Gruppen in Moringen an den Start gegangen. Bei der Auswertung der Ergebnisse zur Ermittlung der Sieger war schnell klar, dass das Leistungsniveau in diesem Jahr besonders hoch ist. Die Gruppen 1 bis 9 erzielten alle mit 100 Prozent das höchstmögliche Ergebnis, sodass schlussendlich die Zeittakte entscheiden mussten. So siegte Dinkelhausen 2 vor Opperhausen und Altgandersheim.

Der sprichwörtliche Kampf um Sekunden sorgte in den Vorwochen bei den Wettbewerben auf Abschnittsebene und jetzt auch beim Kreisentscheid in Moringen für mitfiebernde Mitglieder der Feuerwehr, Freunde und auch Familienmitglieder. Möglich machen das die 2018 veränderten Wettbewerbe der Feuerwehren. Der neue Leistungsvergleich, wie er offiziell heißt, setzt auf Vielfalt und Tempo, im Landkreis Northeim wurde er als einer der ersten Kreise landesweit eingeführt.

In einer Fahraufgabe wurde zentimetergenaues Rangieren mit Großfahrzeugen erwartet. Der Fahrer, bei der Feuerwehr heißt er Maschinist, musste mithilfe eines Einweisers unter anderem zielgenau einparken.

Je weniger Platz verschenkt wurde, je mehr Punkte gab es in der Bewertung. Beim Kuppeln von Saugschläuchen wurde die Zeit durch Druck auf einen roten Buzzer gestartet und gestoppt. Das Kuppeln auf Zeit erforderte einen routinierten Ablauf, der zum Teil schon mehrere Monate vor den Wettbewerben in den heimischen Feuerwehren regelmäßig geübt wird, damit jeder Handgriff perfekt und zeitgenau sitzt. Bei einem Löschangriff wurde ein brennender Container angenommen. Die Löschwasserversorgung musste aufgebaut und Wasser bis zur festgelegten Markierung in einen großen Container gespritzt werden – auch das auf Zeit und mit den richtigen Einsatzbefehlen.

Die Kombination auf schnellen Abläufen und dem Wissen, dass über Monate hinweg akribisch Abläufe geübt wurden, machten „die Kreiswettbewerbe zum großen Finale in der Wettbewerbssaison“, sagte Rolf Engelke, bei der Kreisfeuerwehr Fachbereichsleiter Wettbewerbe.

Die ersten elf Mannschaften der Wettbewerbe auf Kreisebene haben sich außerdem für den Regionalentscheid qualifiziert. Neben den drei Erstplatzierten sind das die Mannschaften aus Hettensen, Iber, Asche, Strodthagen, Rittierode, Wachenhausen, Kalefeld 1 und Dinkelhausen 1. (kat)

kfv-northeim.de/wettbewerbe

Freuen sich über die starken Ergebnisse (von links): Kreisbrandmeister Marko de Klein, Kevin Flagge, Jonas Schnute, Jannik Engelke, Rolf Engelke und Bürgermeisterin Heike Müller-Otte. © Tim Brand/Kreisfeuerwehr