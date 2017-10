DKKD-Festival: Zwölf Häuser machen Northeim zur Kunstmeile

Northeim. Skulpturen, Gemälde und Holzschnitte – zwölf urige Häuser in der Northeimer Innenstadt haben sich seit Freitag in eine Kunstmeile verwandelt.

Das Festival „Denkmal Kunst – Kunst Denkmal“ soll Besucher – im besten Fall interessierte Käufer – noch bis Sonntag in historische Gebäude locken, die schon lange leer stehen.

Berndt Demandt, Initiator des Festivals, hatte die Ausstellungsreihe zunächst in Hann. Münden ins Leben gerufen und nun versucht, die Idee auf Northeim, Duderstadt, Einbeck und Osterode zu übertragen – laut zahlreicher Künstler in Northeim ohne Erfolg. „Es wissen einfach zu wenig Leute von den tollen Angeboten dieser Veranstaltung“, sagt Bildhauerin Hella Meyer-Alber, die im CVJM-Heim Workshops anbietet, an denen bisher niemand teilgenommen hat.

+ Freundschaft durch Kunst: Steffen Rumpf (links), Andreas Hornbogen und Ernst-Ulrich Jacubi aus Halle an der Saale präsentieren ihre Gemälde im oberen Geschoss der Alten Brauerei. © Neu

Auch Dietlind Petzold ist enttäuscht: „Es ist für uns ein riesiger Aufwand unsere Skulpturen hierher zu transportieren und richtig in Szene zu setzen.“ Die Künstlerin zeigt ihre mystischen Werke im Gewölbekeller: „Das ist an sich der perfekte Ausstellungsort.“

Manfred Pilz, der in drei Räumen eines Ackerbürgerhauses (Hagenstraße 10) ausstellt, sagt: „Zu viele Besucher sind zwar auch nicht optimal, weil man dann gar nicht mehr ins Gespräch kommen kann, aber so ein schleppender Start hätte es trotzdem nicht sein müssen.“

Wer zufällig vorbei komme, sei in der Regel begeistert von der vielfältigen Ausstellung, sagt Helvi Ritter, die als ehrenamtliche Helferin bei dem Festival mitwirkt. Sollte es ein nächstes Mal geben, müsse man jedoch deutlich mehr Werbung im Vorfeld machen. „Schließlich wollen wir die Künstler dazu bringen, beim nächsten Mal wieder nach Northeim zu kommen“, sagt Ritter.

Infos:Eine Dauerkarte für das Festival, das neben Kunst auch zahlreiche Konzerte bietet, kostet 25 Euro. Besucher können sich die Ausstellungen der Künstler täglich von 11 bis 18 Uhr ansehen.

Mehr Informationen: DKKD-Festival