Brand in Wohnhaus: Hohe Rauchsäule steigt über Northeim auf

Von: Kathrin Plikat

Es brennt in aktuell in der Einbecker Landstraße in Northeim. Die Straße ist voll gesperrt © Christian Vogelbein

Aktuell brennt es in einem Wohnhaus in der Einbecker Straße in Northeim. Zahlreiche Einsatzkräfte sind auf dem Weg zu dem Feuer.

Northeim – Schon aus weiter Entfernung ist eine Rauchsäule am Himmel zu sehen. Gerade treffen erste Feuerwehrkräfte am Einsatzort ein. Außerdem heulen die Sirenen in Northeim sowie in mehreren umliegenden Ortschaften. Es sind aktuell zahlreiche Einsatzfahrzeuge auf dem Weg in die Einbecker Landstraße.

Laut Polizei sollte der Bereich Einbecker Landstraße von Autofahren möglichst weit umfahren werden, die Straße ist aktuell voll gesperrt..

Wir berichten nach. (kat)

Erst vor wenigen Monaten hatte es in der Northeimer Innenstadt einen Großalarm für Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei gegeben. Grund war ein Feuer im Dachgeschoss der Kreisvolkshochschule in der Wallstraße.