Northeim hat jetzt einen eigenen Gin

Von: Kathrin Plikat

Hat einen Northeim Gin auf dem Markt gebracht: Bernd Hahne, Betreiber der Northeimer Vinothek. © Kathrin Plikat

Bernd Hahne, Inhaber der Northeimer Vinothek, hat jetzt in Zusammenarbeit mit einer Spirituosen-Manufaktur aus dem Weserbergland einen eigenen Gin kreiert

Northeim – „Der erste Versuch war gleich ein Volltreffer“, sagt Bernd Hahne, Inhaber der Vinothek in Northeim. Er spricht von seinem „Northeim Gin“, den er jetzt in Zusammenarbeit mit Sebastian Budde von der Weserbergland Spirituosen Manufaktur auf den Markt gebracht hat.

Budde und Hahne kennen sich schon lange, weil in der Vinothek zahlreiche Obstbrände aus der kleinen Brennerei im Weserbergland verkauf werden. „Wir haben immer gesagt, dass wir mal etwas zusammen machen wollen. Ich hatte dann die Idee vom Northeim Gin.“ erzählt Bernd Hahne.

Sein Wunsch war ursprünglich, „irgendwas mit Beeren aus der Region“ zu machen, denn die Regionalität sei ihm sehr wichtig. Er hatte aber nicht daran gedacht, dass Brombeeren oder Himbeeren Saisonfrüchte sind. „Da hätte man außerhalb der Saison Früchte ankaufen müssen, dann wäre die Regionalität natürlich weg gewesen“, sagt der Northeimer Spirituosen- und Weinfachmann.

Experte Sebastian Budde tüftelte an einem Rezept für einen Gin mit heimischen Kräutern und mit der wichtigsten Grundlage, der Wacholderbeere. Seinen erfrischenden Geschmack erhält der Gin durch Zitronenzesten. Grundlage der neuen Kreation ist der „London Dry Gin“, so Hahne weiter. Damit sich ein Gin tatsächlich London Dry Gin nennen darf, muss seine Herstellung gemäß eines strengen Reinheitsgebots erfolgen. Insbesondere künstliche Aromen haben in diesem Destillat nichts zu suchen und dürfen während der Phase der Destillation nicht hinzugefügt werden.

Bei der ersten Verkostung des Ergebnisses war Hahne sofort überzeugt – wie gesagt: ein Volltreffer. Wie formuliert es der Fachmann: „Der ölt im Mund und ist nicht scharf.“ Natürlich ist Hahne von seinem Gin überzeugt. Und er scheint auch seinen Kunden zu schmecken, 120 Flaschen gingen innerhalb kürztester Zeit über den Ladentisch.

Das freut Hahne natürlich, steht für ihn aber nicht im Vordergrund, wie er sagt: „Ich wollte etwas für meine Heimat, mit einem regionalen Bezug.“ Darum steht auf dem Etikett auch „Meine Stadt – mein Gin“. Und in der Mitte des Etiketts ganz groß: Northeim.

Hahne selbst trinkt seinen Gin am liebsten pur oder mit einem Ginger Ale, „das aber auch nach Ingwer schmecken muss“.

Beim Weinfest vor drei Wochen habe man die Besucher schon mal vom neuen Northeim Gin kosten lassen. Hahne: „Die waren alle wirklich begeistert.“ Jede Flasche aus der Weserbergland-Brennerei ist nummeriert, Sebastian Budde kann jederzeit „nachliefern, sagt Hahne mit einem Lächeln.

Bernd Hahne nennt noch ein paar Eckdaten: Der Northeim Gin hat 42 Prozent Alkohol, ist „natürlich bio und vegan“. Und: Selbst der für die Etiketten verwendete Klebstoff ist vegan. (kat)