Ein Netzwerk für kranke Füße in Northeim

Von: Kathrin Plikat

Gemeinsam im Fußnetzwerk: Anneke Heyd (links) und Dr. Sandra Schlüter mit einer Zwei-Schalen-Orthese, wie sie häufig bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom eingesetzt wird. © Martin Wilmsmeier/Helios-Kliniken

In Northeim gibt es jetzt das „Fußnetzwerk Northeim“: Hier arbeiten ab sofort der Fachbereich Gefäßchirurgie der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim, die Diabetespraxis Northeim und weitere Partner eng zusammen.

Northeim – Ziel des neuen Netzwerks laut Mitteilung der Helios-Klinik: Menschen mit diabetischem Fußsyndrom und vergleichbaren Erkrankungen ganzheitlich zu versorgen. „Diabetes ist Teamwork, und das gilt besonders für Begleiterkrankungen wie den diabetischen Fuß“ sagt Fachärztin Dr. Sandra Schlüter von der Diabetespraxis Northeim. Gemeinsam mit Anneke Heyd, Chefärztin für Gefäßchirurgie an der Northeimer Klinik, möchte sie hier für eine optimale Versorgungskette sorgen.

Von einem diabetischen Fuß oder dem diabetischen Fußsyndrom spricht man, wenn Wunden oder Gewebeschäden in Folge einer Diabeteserkrankung auftreten, heißt es in der Pressemitteilung.

Sind Blutzuckerwerte langjährig erhöht, könne dies Nerven und Blutfluss beeinträchtigen. Darum würden viele Menschen mit Diabetes Verletzungen an den Füßen nicht gut wahrnehmen und der Körper habe Schwierigkeiten, Wunden von selbst zu heilen. Diese Wunden müssten jedoch rechtzeitig behandelt werden, bevor sie in die Tiefe gehen und im schlimmsten Fall ein Zeh oder gar ein Fuß oder Bein amputiert werden müssen. Anneke Heyd sorge mit ihrem Team durch minimalinvasive oder operative Eingriffe dafür, dass das Blut bei Diabetespatienten wieder besser durch die Gefäße fließt.

Letztlich müsse die gesamte ambulante und stationäre Versorgungskette zeitlich gut abgestimmt werden: vom Diabetologen über den Gefäßchirurgen, dem Orthopädieschuhtechniker und dem ambulanten Pflegedienst bis hin zum Podologen und weiteren Beteiligten. Auch Diabetespatienten mit anderen Folgeerkrankungen als einem diabetischen Fuß profitierten von der neuen Kooperation, egal ob eine arterielle Verschlusskrankheit oder eine Nierenerkrankung vorliegt.

Anneke Heyd führt die Gefäßchirurgie der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim seit November 2020 als Sektionsleiterin und seit Mai dieses Jahres als Chefärztin. Sie ist seit über 14 Jahren in der Gefäßchirurgie und Wundbehandlung an der Northeimer Klinik tätig. Dr. Sandra Schlüter ist seit 2008 als niedergelassene Ärztin in der Diabetespraxis Northeim tätig. Die Fachärztin für Innere Medizin hat zuvor in Diabeteszentren und Kliniken in Bad Lauterberg, Goslar und Hann. Münden gearbeitet. (kat)