Einbruch bei Bestatter in Northeim: Täter stehlen leere Urnen

Northeim. Unbekannte sind am Wochenende in ein Bestattungsinstitut an der Göttinger Straße in Northeim eingebrochen und haben leere Urnen gestohlen.

Die Polizei gibt den Sachschaden mit 2000 Euro an. Wie die Ermittler weiter mitteilten, waren die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsräume eingestiegen.

Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Behältnisse und entwendeten unter anderem eine Fotoausrüstung sowie Bestattungszubehör, darunter leere Urnen in den Farben schwarz und weiß.

Ein Tatverdacht hat sich bislang nicht ergeben, so die Polizei weiter, daher werden Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, gebeten, sich unter Tel. 05551 / 7005 0 zu melden.

