Northeims Trainer zürnt nach 1:2-Pleite über die Pöbler 

Northeim. Eintracht Northeim kann in der Fußball-Oberliga nicht mehr gewinnen. Am Samstag zeigte der Vorjahreszweite im Duell der Tabellennachbarn zwar eine engagierte Leistung, musste sich dem 1. FC Wunstorf aber mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Damit haben sich die Northeimer mit dem dritten sieglosen Spiel in Folge endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Entsprechend bedient war hinterher der Northeimer Trainer. Allerdings nicht wegen der gezeigten Leistung seiner Akteure in den 90 Minuten. Was Philipp Weißenborn störte, waren die Zwischenrufe von den Tribünen. „Darauf können wir verzichten“, zürnte der Eintracht-Coach und gab den Rufern und Besserwisser über das Stadionmikrofon noch einen Rat für die künftige Freizeitgestaltung mit auf den Weg. „Wenn schönes Wetter ist, dann empfehle ich den Gang in die Stadt zum Eisessen. Das ist besser, als im Stadion zu pöbeln. Wer keinen Bock hat, der soll zuhause bleiben!“

Mutig wie ihr Trainer nach dem Spiel traten die Northeimer zuvor nicht immer auf. Im Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Fünften begegneten die Northeimer den Wunstorfern mit einer Dreierkette in der Abwehr und einem verstärkten Mittelfeld. Mit der Folge, dass sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Northeimer Chancen gab es nur aus der Distanz. Zweimal scheiterte Marc-Jannick Grunert (4./9.) an Wunstorfs Torhüter Tobias Schiller, einmal Thorben Rudolph (41.).

Besser machten es die robusten Gäste, die ihren Gegnern in einige Szenen schmerzhaft verdeutlichten, dass sie die Punkte unbedingt mit nach Hause nehmen wollten. Rudolph, der zwei Minuten zuvor gegen Tim Scheffler noch glänzend in höchster Not klärte, brachte vier Minuten vor der Pause Saade zu Fall. Den fälligen Elfer verwandelte Deniz Aycicek zum 0:1.

Nach der Pause folgte die stärkste Eintracht-Phase. Nach langem Pass von Linus Baar traf Dominik Hillemann zum 1:1, nur zwei Minuten später zielte Paul Mähner knapp drüber. Doch danach bissen sich die Gäste wieder in die Partie. Der schönste Spielzug des Spiels brachte die Entscheidung. Nach Solo von Lasse Neubert traf Scheffler aus fünf Metern zum 2:1 (81.). „Schade, wir sind gut aus der Pause gestartet, aber beim 1:2 waren wir zu nachlässig“, bemängelte Carim Blötz.