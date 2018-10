Eintracht Northeim verliert 3:4 beim MTV Wolfenbüttel

Brachte Eintracht bei der 3:4-Niederlage in Wolfenbüttel in Führung: Northeims Mittelfeldspieler Thorben Rudolph.

Wolfenbüttel. Von wegen Wolfenbüttel ist immer eine Reise Wert! Knapp vier Tage nach dem 3:0-Erfolg im Pokal kassierte Eintracht Northeim am Sonntagnachmittag beim MTV Wolfenbüttel eine überraschende Niederlage. Beim Aufsteiger ging der Tabellendritte der Fußball-Oberliga erst in Führung, musste sich nach einer turbulenten zweiten Spielhälfte aber mit 3:4 (1:2) geschlagen geben.

Am vergangenen Mittwoch im Pokal dauerte es nur bis zur sechsten Minute, bevor die Northeimer das erste Mal jubeln durften. Am Sonntag musste der Eintracht-Anhang bis zur 14. Minute und einer Standardsituation warten. Thorben Rudolph schnappte sich das Leder und hämmerte es aus fast 30 Metern Entfernung zum 0:1 in die Maschen. Doch der Meister der Landesliga fand noch vor der Pause eine Antwort: Nach einer halben Stunde erzielte erst Niklas Kühle per Strafstoß den Ausgleich und vier Minuten vor der Pause traf Rico-Rene Frank zum 2:1 für die Gastgeber.

Ohne die Innenverteidiger Christian Horst (Gelb-Rot-Sperre) und Linus Baar (verletzt) sowie Silvan Steinhoff, Carim Blötz, Martin Wiederhold und Florian Mackes geriet Eintracht nach dem Seitenwechsel weiter unter Druck. Mit einer Glanztat verhinderte Northeims Christopher Meyer gegen Joscha Plünnecke zwei Minuten nach Wiederanpfiff zunächst das 1:3, das zwölf Minuten vor dem Ende dann aber doch fiel. Den zweiten Foulelfmeter der Partie verwandelte Garrit Golombek sicher, vier Minuten später erhöhte Frank per Kopf sogar auf 4:1.

Nach Foul von Wolfenbüttels Torhüter Marvin Hoffmann an Melvin Zimmermann verkürzte Nils Hillemann per Strafstoßtor auf 2:4, zwei Minuten später war Finn Lukas Rettstadt zum 3:4 erfolgreich. In der zweiminütigen Nachspielzeit rannte Eintracht vergeblich an. Doch ein Remis wäre auch nicht verdient gewesen, sagt Northeims Trainer Philipp Weißenborn. „Das ist eine verdiente Niederlage. Wir haben uns mit vielen individuellen Fehlern selbst die Chance auf ein positives Ergebnis genommen.“

Eintracht: Meyer - Hehn, Daube (86. Grupe), Hofmann - Rettstadt, Stief - Ziegler (46. Grunert), Rudolph, Mähner - Hillemann, Freyberg (57. Zimmermann).

Tore: 0:1 Rudolph (14.), 1:1 Kuhle (29./FE), 2:1 Frank (41.), 3:1 Golombek (78./FE), 4:1 Frank (82.), 4:2 Hillemann (87./FE), 3:4 Rettstadt (89.). (raw)