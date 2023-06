Eltern der Martin Luther-Schule reißt der Geduldsfaden

Von: Olaf Weiss

Teilen

Die Martin-Luther-Schule in Northeim: Die Eltern fordern eine bessere personelle Ausstattung. Archi © Axel Gödecke

Die Stadt Northeim hat einen Brandbrief über die Lernbedingungen an der Martin-Luther-Schule erhalten

Northeim – Die Zustände an der Northeimer Martin-Luther-Schule (MLS) haben der Schulelternrat und der Förderverein der Schule in einem gemeinsamen Brandbrief beklagt. In dem an Bürgermeister Simon Hartmann und die Mitglieder des Northeimer Stadtrates gerichteten Schreiben prangern sie die personelle Situation, den Zustand des Gebäudes und die mangende Ausstattung der Grundschule an.

In dem Brief heißt es unter anderem: „Wir fordern ausdrücklich:

eine Investitions-Offensive für das Gebäude und den gesamten Schulhof,

Unterstützung der Schule bei der Organisation des Ganztagsangebots,

Unterstützung und Organisation von Projekten zur Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Schule,

Verwendung von Haushaltsmitteln für größere personelle Spielräume,

Abrufen von Fördermitteln des Bundes und des Landes. Wir fordern ein konsequentes Umdenken vonseiten der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung.“ Es könne nicht sein, dass die klamme Situation der Stadtkasse weiterhin von den Kindern ausgebadet werden müsse. Es dürfe kein weiteres Verstecken hinter Zuständigkeiten oder keine ergebnislosen Ankündigungen mehr geben.

Förderverein und Schulelternrat der MLS sei bewusst, dass ihre Grundschule nicht die einzige Schule in Northeim ist. Gerne könnten sich die Elternvertreter sich ihren Forderungen anschließen, „sofern Sie sich darin wiederfinden“.

Im kommenden Schuljahr werden nach Angaben von Schulelternrat und Förderverein über 360 Schüler die Martin-Luther-Schule besuchen. Die 1. Klasse werde 5-zügig. Für das Schuljahr 2024/25 rechne die Schulleitung mit einem weiteren Anstieg auf rund 400 Schüler.

In allen Klassen werden Kinder mit Förderbedarfen unterrichtet. Ferner seien zum nächsten Schuljahr pro Klasse bis zu drei ukrainische Kinder ohne jegliche Deutsch-Kenntnisse zu betreuen. Eine zusätzliche personelle Verstärkung in Form von FSJlern, mehr Stunden für die pädagogischen Mitarbeiter, ausreichenden Sozialarbeiterstunden und einem eigenen Schulpsychologen gebe es aber nicht. Das eigentliche Unterrichten werde damit immer mehr zum Neben-Schauplatz für die Lehrkräfte, kritisieren Schulelternrat und Förderverein, „mit fatalen Folgen für die Schülerinnen und Schüler“.

Küche und Mensa seien nicht für die Betreuung im Ganztag von rund 150 Kindern ausgelegt, kritisieren die Eltern. Die Kinder müssten im Schnelldurchlauf in mehreren „Schichten“ mittagessen. Die Räume für Inklusion und sonstige Projekte seien inzwischen zu Klassenräumen umfunktioniert worden. Ein Großteil des Schulhofs wurde das letzte Mal in den 1980er-Jahren bebaut. Aktuell stehen nach ihren Angaben für die zukünftig 360 Kinder auf dem Schulhof zwei Klettergerüste und zwei Schaukeln zur Verfügung.

Im Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 sind, so Elternrat und Förderverein, für alle sechs Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Northeim 702 000 Euro für Investitionen vorgesehen. Enthalten seien dabei 165 000 Euro für die Hardware-Ausstattung der Schulen.

„Dies sind aber Gelder, die unseres Wissens nach aus dem Digitalpakt des Bundeshaushalts finanziert sind“, heißt es in dem Brandbrief. Auch Planungskosten von insgesamt 483 000 Euro seien in die Gesamtsumme eingerechnet worden, sodass an reinen Investitionen in die Infrastruktur der sechs Schulen für zwei Jahre effektiv ein Betrag von 54 000 Euro bleibe.. (Olaf Weiss)