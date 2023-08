Erleichterung und Bedauern

Unterschiedliches Echo auf Bürgerbegehren zum Münsterplatz

+ © Hubert Jelinek Der Münsterplatz von oben: Die Rasenfläche soll bei der Umgestaltung verschwinden, ebenso der Gildebrunnen links. Die Baumreihen werden, wie die Planer sagen, aufgelöst. © Hubert Jelinek

Auf unterschiedliche Reaktionen ist die Initiative für ein Bürgerbegehren zur Verhinderung der Umgestaltung des Münsterplatzes in der geplanten Form in der Innenstadt gestoßen.

Northeim – Martin Jahre, Betreiber des Wirtshauses Sankt Blasien am Northeimer Münsterplatz, ist gespannt, wie es mit der Neugestaltung des Münsterplatzes weitergeht, sollte es tatsächlich zu einem Bürgerentscheid kommen, der mit dem Bürgerbegehren durchgesetzt werden soll. Er hält die Münsterplatz-Pläne für nicht mehr zeitgemäß.

„Ich finde es grauenhaft“, sagt dagegen der stellvertretende Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, der Einzelhändler Axel Francke, dazu, dass durch das Bürgerbegehren die Umgestaltung zumindest verzögert und durch einen Bürgerbescheid möglicherweise sogar ganz verhindert werden könnte.

+ Martin Jahre, Gastronom am Münsterplatz. © Katrhin Plikat

Jahre befürwortet eine „Verschönerung“ des Münsterplatzes, aber nicht so, wie es sich jetzt darstellt. Die Planung für die Neugestaltung des Platzes verfolge er schon sehr lange, sagt er. Angesichts der vorgesehenen Pflasterung und des Einsatzes von Wasserfontänen bezeichnet er die Planung als nicht mehr zeitgemäß: „Im Zuge des von der Bundesregierung angekündigten Hitzeschutzplans werden in anderen Städten wie Göttingen gepflasterte Flächen wieder begrünt, nur in Northeim wird eine grüne Fläche gepflastert. Das passt einfach nicht.“

Der umgestaltete Platz mit Blühinseln, mehr Bäumen als derzeit und den unterirdischen Sammelbehältern, die das Oberflächenwasser aufnehmen sollen, sei besser für das Klima, als die derzeitige Fläche, die kaum Wasser aufnehmen könne, urteilt dagegen Francke.

Die Umgestaltung des Münsterplatzes sei aus seiner Sicht für die Northeimer Innenstadt „die letzte Chance, sich neu aufzustellen“. Es sei bekannt, dass der Münsterplatz in seiner gegenwärtigen Form für Veranstaltungen kaum zu nutzen sei. Ebenso sei bekannt, dass der deutlich kleinere Marktplatz dafür keine Alternative sei. Wenn der Münsterplatz gegenwärtig so gut wäre, wie die Kritiker der Umgestaltung sagten, betonte Francke, dann wäre er belebter.

+ Axel Francke, Vize-Vorsitzender des Stadtmarketings. © Rosemarie Gerhardy

Dagegen bezweifelt Gastronom Jahre, dass ein komplett umgestalteter Münsterplatz etwas an der Leerstandssituation in der Fußgängerzone ändern würde.

Natürlich habe er Bedenken gehabt angesichts der angekündigten, langen Bauzeit von mehr als zweieinhalb Jahren, und diese Bedenken in Bürgerfragestunden während der Ratssitzungen vorgebracht, sagt Martin Jahre. „Für mich als Gastronom würden die Bauarbeiten natürlich weniger Kundschaft und damit weniger Umsatz bedeuten“, betont er. „Das wäre eine sehr schwierige Zeit für mich.“



Was Jahre aber besonders stört, ist, dass bei den jetzigen Plänen für den Münsterplatz keine öffentliche Toilette eingeplant wurde. „Da soll ein Platz zum Verweilen entstehen, aber eine Toilette soll es nicht geben. Das passt auch nicht zusammen“, sagt der Gastronom.



Viele seiner Gäste seien Touristen, von denen noch keiner über den „hässlichen Münsterplatz“ gelästert habe. Vielmehr würden sie sich über den vielen Müll und den Leerstand in der Innenstadt wundern.



Die fehlenden Toiletten seien ein Manko, gibt Axel Francke vom Stadtmarketingverein zu. Der Plan sei gewesen, bei Veranstaltungen die Toiletten der Stadthalle einzubeziehen.



Gegen eine Umgestaltung des Platzes an sich habe Jahre nichts einzuwenden: Er ist vielmehr davon überzeugt, dass es zwischen der jetzigen „Luxus-Version und einem „Alles bleibt so, wie es ist“ eine gute und kostengünstigere Lösung geben würde.



+ Wo die Münsterkirche stand, soll durch ein etwas dunkleres Pflaster kenntlich gemacht werden. Im Dunkeln sollen Bodenleuchten diesen Bereich hervorheben. © Grafik: TGP

Axel Francke nannte es zudem „befremdlich“, dass sich die Gegner der Umgestaltung erst jetzt und dann mit einem Bürgerbegehren zu Wort melden. Die Standortgemeinschaft der Immobilienbesitzer der Innenstadt und der aus Bürgern bestehende Sanierungsbeirat hätten sich jeweils einhellig für die Umgestaltung ausgesprochen. In beiden Gremien hätten sich nach seinen Worten die Initiatoren des Bürgerbegehrens in den vergangenen Jahren nie zu Wort gemeldet. (Kathrin Plikat, Olaf Weiss)