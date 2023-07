Martinsgraben: Erschließung von Baugebiet und Straße durch Stadt vom Tisch

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Das Baugebiet Südlicher Wieter in Northeim am Martinsgraben. Links im Bild der Feldweg , der ausgebaut werden soll. Das fordern vor allem die Anwohner des Neubaugebiets. © Axel Gödecke

Der Northeimer Stadtrat hat der Stadtverwaltung bei dem Vorhaben, das Neubaugebiet am Martinsgraben in Northeim selbst zu erschließen (HNA berichtete), in seiner jüngsten Sitzung erst mal einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Northeim – Die Beschlussvorlage der Verwaltung wurde mit großer Mehrheit von der Tagesordnung abgesetzt. Auch der städtische Plan, die Straße Am Martinsraben selbst auszubauen, fand im Rat keine Mehrheit.

CDU-Ratsherr Heiner Hegeler bezeichnete das Vorhaben in der Sitzung als „reine Showveranstaltung“, die suggeriere, dass es dadurch schneller Bebauungsmöglichkeiten für das Areals gebe. Allein das dafür notwendige Umlegungsverfahren dauere ein bis eineinhalb Jahre, sodass bei der Erschließung durch die Stadt frühestens 2026 bis 2027 eine Bebauung stattfinden könne.

Die Erschließung durch einen privaten Träger sei nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch schneller, so Hegeler weiter. Darum forderte er Bürgermeister Simon Hartmann auf, wieder Gespräche mit einem Erschließungsträger zu führen.

Neben Hans Harer von den Grünen kündigte auch Eckhard Ilsemann (FDP) an, dass seine Fraktion den Plänen der Stadtverwaltung nicht zustimmen werde: Das Baugebiet Martinsgraben solle sich insgesamt entwickeln, die angegeben Kosten- und Zeitfaktoren der Verwaltung seien aber „illusorisch“.

Zum Ausbau der Straße Am Martinsgraben sagte Ilsemann, dass die Straße nach vielen Jahren Planung nun endlich gebaut werden müsse – allerdings nicht, wie von der Stadt vorgesehen, zunächst als Baustraße als Zuwegung zum neuen Baugebiet, sondern als endausgebaute Straße mit einem Bürgersteig.

„Wenn dann durch die Baufahrzeuge Schäden in der oberen Deckschicht der Straße entstehen, sind die schneller und günstiger zu reparieren, als der spätere Endausbau einer Baustraße“, so Ilsemann.

Hegeler stellte im Anschluss den Antrag, den Tagesordnungspunkt abzusetzen und in der nächsten Ratssitzung zu entscheiden. „Wir sind in der Sitzungspause aber auch bereit zu einer Sondersitzung“, betonte er an die Adresse des Bürgermeisters, den er noch einmal aufforderte, umgehend Verhandlungen mit einem möglichen Erschließungsträger aufzunehmen. (kat)