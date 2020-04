Fahren in Northeim bald wieder Autos über die Breite Straße Ost?

Das geht aus einem Vorschlag der Northeimer Stadtverwaltung zum künftigen Verkehrskonzept für die Northeimer Innenstadt hervor, über das der Rat der Stadt Northeim in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 30. April (wir berichteten), beraten wird.

„Gerade jetzt ist ein starkes Signal für unsere Innenstadt erforderlich“, sagt Bürgermeister Simon Hartmann. Er sieht die Notwendigkeit, in der Fußgängerzone einen Kernbereich zu definieren, „in dem sich die Menschen verlässlich und sicher bewegen können, der uns flexible Lösungen für Veranstaltungen ermöglicht und auf dessen Grundlage wir die künftige Möblierung der Fußgängerzone konzipieren können.“

+ Von der Wieterstraße aus (hier die Einfahrt zur Fußgängerzone in Richtung Markt) möchte die Verwaltung den Verkehr in Richtung Breite Straße Ost ermöglichen. © Hubert Jelinek

Um das zu erreichen, spricht sich Hartmann dafür aus, an mehreren Stellen in der Fußgängerzone versenkbare Poller zu installieren: am Eingang aus Richtung Bahnhofstraße, am Eingang aus Richtung Mühlenstraße und am Eingang aus Richtung Kurze Straße sowie im Bereich der Einmündung Kurze Straße/Breite Straße, wo bereits für die laufende Testphase Pfosten aufgestellt wurden.