Autofahrer hupt: 48-Jährige verursacht vor Schreck Unfall

Von: Kathrin Plikat

Weil sie sich erschrocken hat, hat eine Autofahrerin am Samstag in Northeim einen Unfall verursacht (Symbolbild). © Patrick Seeger/dpa

Weil ein vorbeifahrender Autofahrer gehupt hat, hat eine 48-Jährige Autofahrerin aus Northeim am Freitagnachmittag in Northeim einen Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, so die Northeimer Polizei.

Northeim - Die 48-Jährige hatte nach Polizeiangaben mit ihrem Fahrzeug die Berliner Allee in Richtung Göttinger Straße befahren und wollte an der Kreuzung nach links in die Friedrich-List-Straße abbiegen. Plötzlich sei ein unbekannter Autofahrer rechts an ihr vorbeigefahren und habe gehupt.

Dadurch habe sich die Fahrerin erschreckt, sei mit ihrem Auto auf den Grünstreifen geraten und gegen einen großen Stein geprallt, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro, der hupende Autofahrer ist einfach weitergefahren. (kat)