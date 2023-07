Turngemeinde feierte mit den Northeimern ihr 175-jähriges Bestehen

Von: Axel Gödecke

Bewegung mit der TGN auf dem Marktplatz: Das Foto zeigt die Teilnehmer des Flashmobs zum Hit „Sofia“ bei der Eröffnung des Turngemeinde-Jubiläums vor der Alten Wache. © Turngemeinde Northeim

Der größte Sportverein Northeims, die Turngemeinde Northeim (TGN), feierte sein 175-jähriges Jubiläum gleich mit zwei Veranstaltungen mitten in der Stadt und im Bergbad.

Northeim - Getreu dem Vereinsmotto „Wir bewegen Northeim“ waren die Northeimer nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen aufgefordert, berichtet Sylvia Steinbach vom Festausschuss.

Viele Tänzerinnen beteiligten sich zur Marktzeit am Samstag am Flashmob zu Alvaro Solers Hit „Sofia“. Daran hatten auch die auswärtigen Besucher des Alvaro Soler-Konzerts, das am Vorabend auf der Waldbühne stattfand, bei ihrem Stadtbummel Gefallen.

Erhielten viel Beifall: die Mitglieder der TGN-Zumba-Kids bei ihrer Vorführung auf dem Marktplatz. © Turngemeinde Northeim

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Simon Hartmann ging es Schlag auf Schlag weiter. Vorgestellt wurde nicht nur die Vereinsgeschichte durch den 2. Vorsitzenden, Eckhardt Danne, sondern auch die Sparten Schwimmsport, Leichtathletik, Tennis, Tanzen und Tauchen stellten ihre Aktivitäten vor. Aufgelockert wurde der Vormittag durch die Vorführungen der Gymnastikgruppen, der Yogis, Linedancer und der Folkloregruppe mit ihren bunten Kostümen. Die mitreißenden Rhythmen beim schweißtreibenden Auftritt der Zumba-Gruppen und der Kindertanzgruppe rissen die Besucher zu Beifallsstürmen hin, berichtet Steinbach.

Fleißige Schwimmer: Max Bröll (links) und Rainer Koch haben jeweils fünf Kilometer geschwommen. © Turngemeinde Northeim

Zum Mitmachen aufgefordert waren alle Sportbegeisterten und die, die es noch werden wollen, auch am Sonntag. Die TGN hatte bei freiem Eintritt ins Bergbad eingeladen. Dort warteten Wasserspiele für Kinder und eine Tombola auf die Besucher. Die Möglichkeit zum Schnuppertauchen wurde gerne angenommen. Für die meisten eine ganz neue Erfahrung, die Lust auf den Tauchsport machte, so Steinbach. Vereinsmitglieder und Besucher sollten in einer gemeinsamen Anstrengung insgesamt 175 Kilometer schwimmen. Jede Bahn zählte.

Leider spielte das Wetter nicht richtig mit und so kamen weniger Besucher ins Bergbad als erhofft. Das hielt die Anwesenden aber nicht davon ab, ihre Runden im 22 Grad warmen Wasser zu drehen. Besonders fleißig waren Max Bröll, Rainer Koch und Karsten Paduck, die jeweils mehr als 200 Bahnen geschwommen sind. Insgesamt kamen 62 Kilometer zusammen. Das ambitionierte Ziel, die Jubiläumszahl zu erreichen, wurde zwar verfehlt, aber die Bewegung im Wasser habe allen Spaß gemacht.

Am Abend sorgte DJ Michael Binding für Bewegung auf der Tanzfläche am Beckenrand. Viele Tänzerinnen und auch der ein oder andere Tänzer tobten sich mit Linedance, Standard- und Discotanz aus. Und zum Abschluss wurde auch noch einmal zum Hit „Sofia“ performed.

Programm geht weiter am 26. August

Die Jubiläumsveranstaltungen gehen am Samstag, 26. August, ab 13 Uhr am TGN-Vereinsheim Am Schlinganger weiter.

Der Bewegungspark wird für Kinder geöffnet. Gruppen, die den Park nutzen möchten, können sich anmelden (tg-nom@web.de). Es gibt auch Angebote zu Leichtathletik, Cardio-Tennis, Laufen und Walken. Tennisinteressierte können eine Schnupperstunde vereinbaren. Der Mountainbike-Parcours kann genutzt werden. Für Kinder bis 10 Jahre stehen Mountainbikes zur Verfügung, alle anderen können eigene Räder mitbringen. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein.

Alle, die Lust auf Bewegung bekommen haben, können in den Gruppen der TGN mitmachen. Infos gibt es im Internet oder am 26. August am Vereinsheim. (Axel Gödecke)

