Kellerbrand in Northeimer Wohnhaus: Feuerwehren im Einsatz

Sirenenalarm schreckte Anwohner auf

+ © Konstantin Mennecke Einsatzort: In diesem Haus am Friedrich-Ebert-Wall ist Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. © Konstantin Mennecke

Northeim. Sirenenalarm am Donnerstagmittag in Northeim: Kurz vor 13 Uhr ist in einem Wohnhaus im Friedrich-Ebert-Wall ein Feuer ausgebrochen.