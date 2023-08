Förderverein kritisiert Aussagen der Stadt Northeim zur Martin-Luther-Schule

Anfragen der AfD-Fraktion

+ © NIKO MÖNKEMEYER Die Umgestaltung des Schulhofs an der Martin-Luther-Schule muss weitestgehend vom Förderverein gestemmt werden. Das Schulgebäude ist derzeit für die Sanierung der Sandsteinfassade eingerüstet. © NIKO MÖNKEMEYER

Die Stadt Northeim hat Fragen der AfD zur Martin-Luther-Schule beantwortet.

Northeim – Die Stellungnahme der Northeimer Stadtverwaltung zu den Fragen der AfD-Stadtratsfraktion bezüglich der geplanten Umgestaltung des Schulhofs (wir berichteten) stößt beim Förderverein der Martin-Luther-Schule auf Widerspruch.

Da die Arbeit des Fördervereins „in keinster Weise“ erwähnt worden sei, entstehe hier der Eindruck, dass das gesamte Engagement sowohl hinsichtlich der Planung als auch der finanziellen Beteiligung vonseiten der Stadt käme, kritisiert Fördervereinsvorsitzende Esther Renziehausen.

Ferner sei laut Stadtverwaltung die Realisierung einer Pflanzaktion, einer Soccer-Arena und eines Grünen Klassenzimmers innerhalb eines Jahre geplant. Richtig sei, dass die Stadt seit circa drei Jahren 12 000 Euro für das geplante Grüne Klassenzimmer eingeplant habe – passiert sei aber bislang nichts.

Richtig sei auch, dass man sehr konstruktiv mit dem Hochbauamt, namentlich Frau Schkwirkow und Frau Poch, zusammenarbeite, diese Arbeit als extrem wertvoll und wertschätzend wahrgenommen werde und die Stadt die mündliche Zusage gemacht habe, die Montagekosten für das nächste Spielelement zu übernehmen. „Nicht richtig ist jedoch, dass die Stadtverwaltung über diese Gelder hinaus irgendwelche finanziellen Zusagen gemacht, geschweige denn, Anträge auf Fördermittel gestellt hat“, so Renziehausen weiter.

Für den Förderverein bedeute das, die Planungskosten in Höhe von 6000 Euro für das Grüne Klassenzimmer und die Soccer-Arena selbst zu übernehmen, ebenso wie die Kosten für die geplante Pflanzaktion im Dezember in Höhe von 5000 Euro.

Darüber hinaus seien auch die Kosten für den Bau der Soccer-Arena in Höhe von cira 30 000 Euro sowie die Kosten für das nächste Spielelement in Höhe von 25 000 Euro vom Förderverein zu stemmen.

„Für alle genannten Elemente müssen umfassende Planungen erfolgen, Geld akquiriert und Anträge bei Fördermittelgebern gestellt werden“, gibt Renziehausen zu bedenken. Diese Arbeiten seien bislang nahezu zu 90 Prozent vom Förderverein in „unglaublich vielen Stunden ehrenamtlichen Engagements“ erledigt worden. Dass hier der Eindruck erweckt werde, dass die Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres so viel erreicht habe, grenze an eine „bodenlose Unverschämtheit“, habe mit der Realität leider wenig zu tun und gleiche einem Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich mit so viel Engagement für die Martin-Luther-Schule eingebracht hätten. (Niko Mönkemeyer)