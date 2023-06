Landkreis Northeim: Tierquälerei und Foltervideos auf Schüler-Smartphones

Von: Kathrin Plikat

Regelmäßig befasst sich die Polizei im Landkreis Northeim mit problematischen Inhalten auf Schüler-Smartphones (Symbolbild). © Armin Haß/nh

Pornos, Folter, Hinrichtungen, Tierquälerei: All das begegnet inzwischen Kindern und Jugendlichen tagtäglich auf ihrem Smartphone. Polizei:

Northeim – Seit Langem schon schlagen bundesweit Polizei, Eltern und Schulen Alarm – auch im Landkreis Northeim sind die furchtbaren Videos und Bilder keine Seltenheit, sagt die Northeimer Polizei. Nicht täglich, aber regelmäßig, landen solche Vorfälle bei den Ermittlern, heißt es da. Doch mitnichten sind es Betroffene oder Schulleiter, die die Polizei informieren: Fast immer werden durch soziale Netzwerke wie Whatsapp, Instagram und Co. strafrechtlich relevante Inhalte gemeldet, überwiegend wegen kinder- und jugendpornografischer Inhalte, heißt es weiter. Auch einige wenige Eltern, die solche Daten auf den Smartphones ihrer Kinder entdecken, bitten die Polizei um Hilfe. Ab und an gebe es auch Meldungen aus Schulen im Landkreis Northeim, das sei aber die Ausnahme, so ein Polizeisprecher auf HNA-Anfrage.

Alle Hinweise würden zunächst geprüft. Sollten bei dem Material strafrechtlich relevante Inhalte entdeckt werden – darunter Fälle wie Beleidigung, Mobbing, Bedrohung, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, Kinder- und Jugendpornografie, Mitschnitte von Folterungen oder Tierquälerei – nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.

Zunächst wird das Handy als sogenanntes „Tatmittel“ sichergestellt und an die Datenverarbeitungsgruppe des Fachkommissariats Forensik der Polizeiinspektion Northeim zur Auswertung weitergegeben. Natürlich werden auch die Eltern informiert. Sollten die Spezialisten strafrechtlich relevante Inhalte finden, werden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Schüler im Beisein ihrer Eltern von der Polizei vernommen. Dann folgt die Löschung der gefundenen Dateien, in manchen Fällen entscheidet aber die Staatsanwaltschaft, dass die Inhalte als Asservat archiviert werden.

Insgesamt sei eine Zunahme der Fälle zu verzeichnen, so die Polizei. Als einen Grund nennen die Ermittler die Tatsache, dass diejenigen, die soziale Medien nutzen, immer jünger werden. Und: Viele Kinder und Jugendlichen würden die Tragweite ihres Handelns, wenn sie zum Beispiel die Dateien weiterverschicken, nicht erfassen. Das Weiterleiten solcher Dateien sei strafbar. Und: Ab dem 14. Lebensjahr sind Jungen und Mädchen strafmündig, so die Polizei.

Die Polizei bedauert, dass nur sehr wenige Eltern die Inhalte auf den Smartphones ihrer Kinder kontrollieren und ihnen so einen uneingeschränkten Zugang zu den problematischen Inhalten ermöglichen. Zum Beispiel beim Verschicken von Nacktfotos sieht die Polizei einen sehr freizügigen Umgang bei Kinder und Jugendlichen: „Heute gehört es fast dazu, sich innerhalb einer Beziehung Nacktbilder zu schicken, die dann irgendwann unkontrolliert weiterverschickt werden.“ (kat)