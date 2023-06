Schülerinnen des Corvinianums sprechen Hörspiel ein: Frauenträume in der Antike

Von: Olaf Weiss

Aus der Sonderausstellung: Der Abstieg der Mädchen von den Vasen. © Claudia Siebert-Lange

Schülerinnen des Northeimer Gymnasiums Corvinianum sind bei einer Sonderausstellung im Kestner-Museum in Hannover mit einem kleinen Hörspiel vertreten.

Northeim / Hannover – Das von ihnen eingesprochene Gespräch bekommen Besucher der Sonderausstellung „Personaggi / Persönlichkeiten. Der Abstieg der Mädchen von den Vasen“ als sogenannte Sounddusche zu hören.

Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Anne Viola Siebert, hatte nach Mitteilung des Corvinianums die Idee, akustisch in den Alltag von Frauen im klassischen Griechenland einzuführen. Dazu suchte sie nach fünf jungen Frauen, die einen Dialog von fiktiven Griechinnen der Antike über deren Wünsche und Träume einsprechen. Marit Kühne, Greta Lange, Malin Nolte, Nele Karnebogen und Ramona Krüger aus den Jahrgang Q1 übernahmen diese Aufgabe. Sie hatten sich Ramona Krügers Worten im Unterricht Darstellendes Spiel (DS) bei Lehrerin Claudia Seidel dazu gemeldet.

Vor der Aufnahme habe die Kuratorin die Schülerinnen im DS-Unterricht besucht, um ihnen die Zielsetzung der Ausstellung zu erläutern, damit sie dann eigenständig den Dialog entsprechend seiner Stimmungen und Aussagen üben konnten.

Die Aufnahme fand dann in einem Tonstudio in Hannover statt. „Wir standen in einem schallisolierten Raum und haben uns selbst nur über Kopfhörer hören können, während wir unseren Text in ein Mikrofon gesprochen haben“, erzählt Ramona Krüger. „Im Anschluss haben wir die Aufnahme noch mit Soundeffekten hinterlegt, sodass am Ende ein richtig gutes Ergebnis zustande gekommen ist.“ Es habe der Gruppe großen Spaß gemacht, etwas zu erstellen, das den Menschen die Kultur und die Geschichte näherbringt. (ows)

Ausstellung thematisiert die Rolle der Frauen in der Antike Die Ausstellung „Personaggi / Persönlichkeiten. Der Abstieg der Mädchen von den Vasen“ nimmt die Lebensumstände von Frauen in der griechischen Antike in den Blick. Im Mittelpunkt steht, nicht ohne Augenzwinkern, die künstlerische Arbeit von Linde Burkhardt, die Sofia, Leandra, Ypapanti, Myrto und Fivi zum Leben erweckt und ihnen Persönlichkeit zuteilt. Diese jungen Frauen entsteigen dem Bild auf dem Gefäß, in dem sie bisher gefangen waren. Was treibt diese jungen Frauen an, aus den ihnen zugedachten Lebensräumen und gesellschaftlichen Rollenzuteilungen auszubrechen? Die Ausstellung wirft mithilfe der künstlerischen Interpretation einen Blick auf gesellschaftliche Normen und Rollen von Frauen, im klassischen Griechenland. Sie ist bis zum 3. September im Kestner-Museum in Hannover zu sehen – dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. (ows) hannover.de/Museum-August-Kestner

