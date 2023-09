Freibad Sudheim wird modernisiert

Von: Kathrin Plikat

Abriss für die Modernisierung: Am Donnerstag wurden sämtliche Funktionsgebäude des Sudheimer Freibades mithilfe eines Baggers dem Erdboden gleich gemacht. © Hubert Jelinek

Northeimer Sport und Freizeit GmbH investiert 850.000 Euro unter anderem in neue Umkleidekabinen, Toiletten und Duschräume.

Sudheim – Mit lautem Getöse und jeder Menge Staub wurden am Donnerstag im Sudheimer Freibad von Mitarbeitern eines Abbruchunternehmens mithilfe eines großen Baggers alle Umkleidekabinen, Toiletten, der Kiosk, Lagerräume und das Kassenhäuschen dem Erdboden gleichgemacht. Der Grund: Pünktlich zum Start in die Freibadsaison 2024 sollen auf dem Gelände am Ortsrand von Sudheim moderne, sogenannte Funktionsgebäude entstehen.

Die Northeimer Sport und Freizeit GmbH (NomSF) als Betreiberin des Sudheims Freibads will damit auch ein klares Zeichen setzen, so Geschäftsführer Dirk Schaper auf HNA-Anfrage, nämlich, dass das Sudheimer Freibad auch weiterhin erhalten bleibt.In der Vergangenheit waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass die seit vielen Jahrzehnten beliebte Freizeiteinrichtung in Sudheim womöglich geschlossen werden könnte.

Mit der Investitionssumme von rund 850 000 Euro gehe die NomSF den eingeschlagenen Weg weiter, um das 1975 in Sudheim eingeweihte, beheizte Freibad „noch viele künftige Sommer zu öffnen“, heißt es weiter. Lars von Minden, Sprecher der NomSF, betonte, dass dies ein weiterer Schritt zur Modernisierung des wunderschön unterhalb des Wieters gelegenen Freibades sei, mit dem die Attraktivität auch noch weiter gesteigert werde.

Schon vor Beginn der Freibadsaison in diesem Jahr habe die NomSF mit einer Gesamtsumme von 225 000 Euro kräftig ins Sudheimer Schwimmbad investiert: Die Beckenfolie im großen Schwimmbecken wurde ausgetauscht, außerdem wurden ein Entleerungsschacht erneuert und die komplette Umrandung des Beckens neu gestaltet.

Die jetzige Baumaßnahme soll laut NomSF-Sprecher von Minden Ende Mai 2024 abgeschlossen sein. Der Neubau aller Funktionsräume bringe eine Erweiterung der Nutzfläche von 210 auf knapp 400 Quadratmeter. Und: Zukünftig werde es eine separate, barrierefreie Umkleidekabine sowie barrierefreie Sanitäranlagen geben.

Laut Lars von Minden gibt es nach der Modernisierungsmaßnahme zwei Familienumkleidekabinen sowie – jeweils getrennt für Männer und Frauen – eine Sammelumkleide mit 120 Schränken, jeweils drei Warm- und eine Kaltwasserdusche sowie neue sanitäre Anlagen. Außerdem entsteht ein Gebäude mit einem Kiosk mit einer überdachten Terrasse. (kat)