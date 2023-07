Freibäder im Landkreis Northeim ziehen positive Halbzeitbilanz

Von: Svenja Heckerott

Gut angenommen wird das Waldschwimmbad in Düderode: Dort wurden in diesem Jahr bereits 3000 Besucher mehr gezählt als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. © Roland Schrader

Es war ein positiver Start für die Freibäder im Landkreis Northeim. Im Vergleich zum letzten Jahr sind Freibad-Besuche bei Jugendlichen, Familien und Co. noch beliebter geworden.

Northeim – Die Freibadsaison startete erfolgreich im Landkreis Northeim. Wie Freibad-Betreiber der HNA auf Anfrage berichten, stiegen die Besucherzahlen vielerorts im Vergleich zum Vorjahr:

Im Bergbad Northeim stieg die Zahl von 5900 Badegästen im Vorjahr auf 7300 an, gibt Lars von Minden, Pressesprecher der Stadtwerke in Northeim an. Im Freibad Sudheim sei die Besucherzahl von 4300 auf 5600 gestiegen.

Laut Burkhard Holland, Gemeindemitarbeiter in Kalefeld, lief es auch für das Waldschwimmbad in Düderode gut. Die bisherige Besucherzahl liegt bei knapp 15 000 Besuchern. Im Vergleich dazu seien im Vorjahr 12 000 zu Gast gewesen. „Das zeigt, wie beliebt das Freibad bei den Besuchern ist“, sagt Holland.

Zufrieden ist man auch in Hardegsen. „Das Burgbad in Hardegsen hatte im Zeitraum vom 5. Mai bis zum 18. Juni rund 12 500 Besucher“, meldet der Kämmerer der Stadt Hardegsen, Olaf Müller.

Für das Flaakebad in Moringen wurde eine bisherige Besucherzahl von 7700 ermittelt. Wie Bauamtsleiter Claus Stumpe sagt, kommen zu dieser Zahl noch die zusätzlichen 126 Frühschwimmer.

Diese nutzen das Flaakebad an zwei Tagen der Woche in der Zeit zwischen 6.15 und 7.15 Uhr. Auch die Nutzer des Bades durch Vereine und Schulen sind in der Zwischenbilanz noch nicht erfasst. „Während der Öffnungszeiten ist das Bad gut besucht, aber es ist noch Luft nach oben“, sagt Stumpe.

Die Besucherzahlen des Sole-Naturbads der Landesgartenschau (Laga) in Bad Gandersheim können nicht benannt werden. Wie Claudia Rische, zuständig für Marketing und Kooperation bei der Laga, angibt, sei es schwierig genaue Zahlen für Schwimmbadbesucher zu nennen.

Laga-Besucher erhalten mit ihrem Tagesticket automatisch die Möglichkeit, das Freibad zu nutzen. Wie viele von ihnen das Angebot annehmen, wird nicht ermittelt. Für das gesamte Angebot der Gartenschau würden 450 000 Besucher erwartet werden, heißt es.

Im Gegensatz zu Berlin, wo zuletzt Krawall, Gewalt und Übergriffe in Freibädern für Aufsehen sorgten, scheint im Landkreis die Welt noch in Ordnung zu sein: In keinem der sechs Freibäder wurden seitens der Verantwortlichen derartige Ausmaße oder Vergehen gemeldet. Nur vereinzelt soll es mal zu unangemessenem Verhalten gegenüber den Schwimmmeistern oder dem Badpersonal kommen. (Svenja Heckerott und Nele Oppermann)

Freibäder im Landkreis Northeim Badefans haben noch bis September Zeit, die Freibäder im Landkreis zu nutzen. Diese Freibäder gibt es: Sole-Naturbad in Bad Gandersheim, Freibad Bodenfelde, Sollingbad Dassel, Sinrambad Markoldendorf, Freibad Einbeck, Burgbad Hardegsen, Waldschwimmbad Düderode, Flaakebad Moringen, Bergbad Northeim, Freibad Sudheim und das gerade geschlossene Freibad Volpriehausen. Daneben gibt es auch noch den Badesee Lauenberg sowie den Northeimer Freizeitsee. (svh)