Sperrung aufgehoben: Wieder freie Fahrt auf der B 445 zwischen Echte und Kalefeld

Von: Kathrin Plikat

Freie Fahrt in Richtung Süden: Nach monatelanger Sperrung ist seit Montag die Auffahrt an der Anschlussstelle Echte in Richtung Kassel wieder freigegeben. © Hubert Jelinek

Gute Nachrichten für die Einwohner der Gemeinde Kalefeld: Seit Montag ist die Bundesstraße 445 zwischen Echte und Kalefeld nach monatelanger Vollsperrung wieder für den Verkehr geöffnet.

Northeim/Echte –Das hat Steffen Schütz, Sprecher des für den Ausbau der Autobahn 7 zuständigen Unternehmens Via Niedersachsen, am Dienstag auf HNA-Anfrage mitgeteilt. Bis Montag mussten Autofahrer monatelang kilometerweite Umwege in Kauf nehmen, um von Echte nach Kalefeld und wieder zurückzufahren – nur Ortskundige hatten die Möglichkeit „Schleichwege“ zu nutzen.

Nach fast zweijähriger Vollsperrung wieder nutzbar ist seit dieser Woche auch die Autobahn-Anschlussstelle Echte für diejenigen, die in Richtung Kassel auffahren wollen, sagt Steffen Schütz. Die Abfahrtsrampe aus Richtung Hannover bleibe dagegen noch etwa vier Wochen gesperrt, weil es in dem Bereich einen „Höhenversatz“ zwischen den Fahrbahnen gebe, der in den nächsten Wochen angeglichen werden müsse, so Schütz.

Die Freigabe sei für den 4. Juni vorgesehen, so der Via-Niedersachsen-Sprecher weiter. Auffahren in Richtung Hannover sei dagegen bereits seit Längerem wieder möglich. Schütz hebt als positiven Aspekt hervor, dass zum Beispiel Besucher der Landesgartenschau in Bad Gandersheim, die aus Richtung Kassel anreisen, es nun einfacher hätten, in die Kurstadt zu kommen, wenn sie direkt in Echte abfahren können.

Autofahrer, die aus Richtung Hannover kommen und nach Bad Gandersheim wollen, sollten weiterhin die Abfahrt an der Anschlussstelle Seesen nutzen und von dort über die Bundesstraße 64 bis nach Bad Gandersheim fahren.

Dagegen besteht eine „Dauerbaustelle“ auch weiterhin: Seit drei Jahren ist die Kreisstraße zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim wegen des Ausbaus der A 7 gesperrt. Schon mehrmals wurde die Sperrung der Strecke, die eine beliebte Abkürzung zwischen den Bundesstraßen 248 und 3 ist, verlängert. Seit Anfang April ist die neue Brücke über die Kreisstraße zwar fertig, die Sperrung gilt aber weiterhin – die Fahrbahn unter der neuen Brücke muss noch erneuert werden, so Via-Niedersachsen-Sprecher Steffen Schütz.

In den Abendstunden und am Wochenende, wenn dort nicht gearbeitet wird, ignorieren inzwischen zahlreiche Ortskundige jedoch die Sperrung.