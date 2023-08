Freiflächen-Photovoltaik in Northeim auf dem Vormarsch

Von: Niko Mönkemeyer

Freiflächen-Photoltaik wird zunehmend auch im Northeimer Stadtgebiet eine Rolle spielen. Unser Archivfoto zeigt eine Anlage am Umspannwerk Hardegsen. © Niko Mönkemeyer

Die Stadt Northeim will sich in Bezug auf Photovoltaik eine Antragswelle vorbereiten.

Northeim – Auch im Northeimer Stadtgebiet wird Photovoltaik (PV) zunehmend ein großes Thema. Der Northeimer Stadtverwaltung liegen dazu bereits vier Anträge von Investoren für Freiflächen-PV-Anlagen vor – darunter das bereits bekannte Vorhaben in Höckelheim (wir berichteten). Außerdem plant der Betreiber der bereits in Nörten-Hardenberg gebauten Anlagen, seine Aktivitäten in Richtung Sudheim auf Northeimer Stadtgebiet auszudehnen.

Wenn es nach der Ratsfraktion der Grünen ginge, sollte es weder für die im Stadtgebiet zulässige Gesamtfläche, noch für die Größe einzelner Freiflächen-PV-Anlagen irgendwelche Einschränkungen geben. Der Vorschlag der Grünen, den von der Stadtverwaltung zusammengestellten und zur Abstimmung vorgelegten Kriterienkatalog zur Zulassung von Freiflächen-PV entsprechend zu ändern, stieß in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Mobilität auf Kritik.

Neben der möglichen Gesamtfläche und der maximalen Größer einzelner Anlagen soll im Kriterienkatalog unter anderem die Beschaffenheit der Flächen festgelegt werden, die bevorzugt für PV zur Verfügung gestellt werden sollen. Außerdem sollen damit die Entfernungen sowohl zu Siedlungs- und Waldflächen sowie zu Naturschutzgebieten und Biotopen geregelt werden. Auch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild soll berücksichtigt werden. Letztlich wurde eine Entscheidung vertagt.

Hintergrund für die Erstellung des Kataloges ist, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Flächen-PV-Anlagen verändert haben. Laut Stadtverwaltung sei dies bislang nur aufgrund eines entsprechenden Bebauungsplanes möglich gewesen. Jetzt seien solche Anlagen aber im Außenbereich unter bestimmten Voraussetzungen privilegiert zulässig.

Mit dem Katalog möchte die Stadt ein Instrument schaffen, mit dem sie den Bau von PV-Anlagen künftig steuern kann. In der ursprünglichen Fassung hatte die Stadtverwaltung unter anderem eine Begrenzung der Gesamtfläche auf 70 Hektar und eine maximale Größe von 10 Hektar für einzelne Anlagen vorgeschlagen. Darauf freiwillig verzichten zu wollen, bezeichnete Ausschussmitglied Alexandra Sieder (CDU) als „vorauseilenden Gehorsam“. Sie gab zu bedenken, dass der Bau jeder PV-Anlage ein Eingriff in die Natur sei, bei dem wertvoller Ackerboden verschwendet werde.

Grünen-Fraktions-Chefin Marie Wilp entgegnete, dass man auf sogenannte Agri-PV-Freiflächenanlagen setzen wolle, bei denen die Solarmodule so aufgestellt werden, dass darunter noch Landwirtschaft möglich sei. Insofern würden die Flächen doppelt genutzt. Dem wiederum hielt Landwirt und Ausschussmitglied Matthias Deppe (CDU) entgegen, dass solche Anlagen nur bei Kulturen möglich seien, die man auf den hiesigen Böden gar nicht anbauen könne. (Niko Mönkemeyer)