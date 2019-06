Kurioses Fall vor dem Amtsgericht Northeim: Möbel und Geld waren weg

Mit einem Verfahren mit vielen Ungereimtheiten musste sich das Schöffengericht des Northeimer Amtsgerichts beschäftigen.

Der angeklagten Fußpflegerin wurde zur Last gelegt, mit einem Schlüssel unbefugterweise in das Haus ihres Exfreundes in Katlenburg-Lindau während dessen Abwesenheit eingedrungen zu sein und mithilfe zweier Freunde etliche Möbelstücke und Gegenstände im Wert von ungefähr 2000 Euro sowie einen Geldbetrag von circa 12 000 Euro entwendet zu haben. Doch Rammert und die Schöffen stellten schnell fest, dass sich der Sachverhalt nicht so einfach klären ließ.

Die Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Sie erklärte, dass sie zwar in das Haus des Geschädigten eingedrungen sei, dies jedoch mithilfe eines Schlüssels getan habe, den sie zuvor in ihrem Briefkasten mitsamt einer handschriftlichen Notiz des Geschädigten gefunden habe. Die Möbel, die ihr gehören würden, habe sie mitgenommen, den Geldbetrag, der ihrer Ansicht nach deutlich geringer gewesen sei, im Haus des Geschädigten versteckt – als Rache für das in ihren Augen sehr unangenehme Ende der Beziehung. Außerdem hätten die Umzugshelfer eine Schusswaffe im Haus des Geschädigten gefunden.

Angeklagte sendete Video an Ex-Freund

Der geschädigte Lindauer bestritt die Version der Angeklagten. Den Schlüssel habe er nicht bei ihr deponiert und die Möbel seien sein Eigentum. Nach dem Rechtsverständnis des Geschädigten würden diese aufgrund der langjährigen Nutzung durch ihn auch ihm selbst gehören.

Nach einer kurzen privatrechtlichen Nachhilfestunde durch den Richter wurde klar, dass sich die Eigentumsverhältnisse keineswegs so klar gestalteten, wie es der Geschädigte zunächst annahm. Auf die Rückfrage des Richters nach der Waffe machte er von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.

Ein kurioses Detail: Die Angeklagte versendete über einen unter falschem Namen angelegten Facebook-Account ein Video an den Geschädigten, wie sie den Geldbetrag entnahm – mit gut sichtbarem, ausgestrecktem Mittelfinger.

Nachdem auch zwei weitere Zeugen nicht zur eindeutigen Klärung des Falls beitragen konnten, waren sich Staatsanwaltschaft, und Verteidigung einig, dass die Angeklagte freizusprechen sei, da ihre Schuld nicht eindeutig bewiesen werden konnte. Richter und Schöffen folgten den Plädoyers. „Ich spreche im Zweifel lieber einen Schuldigen frei, als einen Unschuldigen zu verurteilen“, so der Vorsitzende Richter.