Fußgängerzone Northeim: Radfahren jetzt rund um die Uhr erlaubt

Keine zeitliche Einschränkungen mehr für Radler

+ © Mönkemeyer, Niko Ab sofort dürfen Radfahrer rund um die Uhr die Norteimer Fußgängerzone befahren. Unser Foto entstand bei der offiziellen Freigabe. © Mönkemeyer, Niko

Radfahrer haben ab sofort frei Fahrt in der Northeimer Fußgängerzone-

Northeim – Darauf haben viele Radfahrer gewartet: Seit gestern können sie uneingeschränkt die Northeimer Fußgängerzone befahren – und nicht nur, wie bisher, vormittags bis 11 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr.

Dass Radfahrer ab sofort den ganzen Tag in der Fußgängerzone fahren dürfen, sei nach der Einrichtung der verkehrsberuhigten Zone im Bereich der Wieterstraße und der Breiten Straße Ost erst die zweite große Veränderung seit Einführung der Northeimer Fußgängerzone, betonte Bürgermeister Simon Hartmann bei der offiziellen Enthüllung der neuen Beschilderung.

+ Mit der Enthüllung der neuen Schilder wurde gestern die Northeimer Fußgängerzone für Radfahrer komplett freigegeben. Damit entfällt das Radfahrverbot zwischen 11 und 18 Uhr. © NIKO MÖNKEMEYER

Ausschlaggebend für diese Veränderung sei eine Verkehrsschau gewesen, bei der unter anderem auch von der Polizei kein Grund gesehen worden sei, das Radfahren in der Fußgängerzone zu unterbinden, so der Northeimer Verwaltungschef. „Man konnte einfach niemandem ernsthaft erklären, warum ab 11 Uhr das Radfahren nicht erlaubt war. Die Freigabe ist gut für den Tourismus, und wir erhoffen uns davon auch eine Belebung der Fußgängerzone.“

Ursprünglich hatte es bei der Einrichtung der Fußgängerzone im Jahr 1988 keine Einschränkungen für Radfahrer gegeben. Die erfolgte erst 1992 in der Amtszeit des damaligen Stadtdirektors Werner Hesse, was damals für zahlreiche Protestaktionen gesorgt hatte.

Den Beschluss, zur ursprünglichen Regelung zurückzukehren, hat der Northeimer Rat bereits in seiner Sitzung am 29. Juni gefasst (wir berichteten).

Dass es letztendlich noch einen Monat bis zur Umsetzung gedauert hat, lag nach Angaben der Stadtverwaltung daran, dass der Ratsbeschluss über die neue Widmung der Fußgängerzone zunächst im Amtsblatt veröffentlicht werden musste, und gemäß der gesetzlichen Vorgaben erst nach einer 14-tägigen Frist eine neue Beschilderung erfolgen kann.

Fußgänger haben in der Fußgängerzone aber weiter Vorrang und dürfen durch Radfahrer weder gefährdet oder behindert werden. Diese dürfen lediglich im Schritttempo, also höchstens mit fünf bis sieben Stundenkilometern unterwegs sein.

Im Vorfeld der Ratsentscheidung hatte es auch kritische Stimmen zur kompletten Freigabe für Radfahrer gegeben – mit dem Hinweis darauf, dass die meisten Radfahrer mittlerweile mit Elektroantrieb auf E-Bikes oder Pedelecs und oftmals schneller als mit herkömmlichen Rädern unterwegs seien. Kritiker befürchten, dass es dadurch vermehrt zu Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern in der Northeimer Innenstadt kommen wird, zumal das Einhalten der Schrittgeschwindigkeit nur schwierig zu kontrollieren sei.

Laut Straßenverkehrsordnung ist das Radfahren in Fußgängerzonen grundsätzlich verboten. In den meisten Städten der Region dürfen Radfahrer wie bisher in Northeim nur vormittags und dann wieder ab 18 Uhr die Fußgängerzonen befahren. Das gilt auch für die „Radfahrerstadt“ Göttingen.

In Holzminden wurde bereits 2016 versuchsweise die Fußgängerzone bis auf einige wenige Ausnahmen für Radfahrer freigegeben. 2018 wurde dort das Radfahrverbot endgültig abgeschafft. (Niko Mönkemeyer)