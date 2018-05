Geburtstag der Superlative auf dem Northeimer Freizeitsee

Northeim. Kalter Wind weht durch das Gesicht, und auch die Frisur will nicht mehr ganz so halten, wie man sich das vielleicht morgens noch vorgestellt hat. Die Fahrkünste der Rettungsorganisationen sowie der Polizei entschädigen aber komplett: Der 40. Geburtstag der Seekommission war ein Entdeckertag für jedes Alter, wenn auch die Besucherzahl deutlich größer hätte ausfallen können.

Im offiziellen Teil der Feier mit den Festrednern Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, Northeims Bürgermeister Simon Hartmann und Dr. Matthias Nagel, dem Leiter der Abteilung Liegenschaften der Klosterkammer Hannover, wurde nochmals deutlich, was für ein Juwel die Kreisstadt direkt vor der Tür hat. Bereits 1980 wurde vom Planer laut Hartmann dargestellt, dass rund 700 000 Menschen die Seenplatte in einer Stunde erreichen können. „Machen wir also etwas draus!“, sagte Hartmann verbunden mit dem Dank für die bislang schon „hervorragend gelungene Arbeit am Paradies aus zweiter Hand“.

+ Eindrucksvolle Einblicke: Die Firma Oppermann hat die Besucher mit auf Fahrt mit der Schute genommen. © Mennecke Die anschließende Fahrt auf der Klappschute der Firma August Oppermann hat die Gäste beeindruckt – ebenso wie einige Zahlen und Fakten zum Kiesabbau: 159 Hektar Wasserfläche wird der See bei Abbauende haben – heute sind es 96. Die Schute wiegt beladen 500 Tonnen. Sie fährt 1,6 Kilometer vom Abbauort bis zu einer Unterwasserhalde, wo ein vollautomatischer Bagger die 350 Tonnen Ladung in Empfang nimmt. Und, im Gedanken an die Umwelt, werden bis auf die dieselbetriebene Schute alle weiteren Bagger und Anlagen elektrisch betrieben.