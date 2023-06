Trio wegen Containerns zu Geldstrafe verurteilt

Vor dem Northeimer Amtsgericht protestierten am Montagmorgen einige Sympathisanten von drei sogenannten „Containern“, die sich wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls verantworten mussten. © Hubert Jelinek

Sympathisanten protestieren gegen Verhandlung vor dem Amtsgericht

Northeim – Weil sie im Mai vorigen Jahres auf dem Gelände eines Northeimer Supermarktes über eine Absperrung geklettert sein sollen, um sich an Lebensmitteln in dortigen Mülltonnen „zu bedienen“, wurden am Montag drei Männer und Frauen vor dem Amtsgericht Northeim wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt. Sie müssen jeweils 300 Euro bezahlen – 20 Tagessätze á 15 Euro. Zeugen hatten das Trio damals beobachtet, es folgte eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs durch die Supermarktbetreiber.

Die Angeklagten bezeichnen sich in einer Pressemitteilung selbst als „Container*innen“.

Der Begriff „Containern“ beschreibt die Mitnahme weggeworfener Waren, meistens Lebensmitteln, aus Abfallcontainern. Schon vor Beginn der Verhandlung am Montagmorgen hatten einige Sympathisanten der Beschuldigten auf einer Grünfläche vor dem Gerichtsgebäude protestiert, auf einem großen Banner verlangten sie einen Lebensmittelvernichtungsstopp.

Außerdem tauchten sie symbolisch kopfüber in eine Mülltonne ab, um so das Containern zu demonstrieren. Richter Christian Bode, Pressesprecher des Northeimer Amtsgerichts, berichtete im Anschluss an die Verhandlung, dass nach der Urteilsverkündung eine der Angeklagten in einen Baum vor dem Gebäude geklettert sei, um dort aus Protest einen Müllbeutel aufzuhängen.

Bode habe die Frau daraufhin aufgefordert, den Müllbeutel aus dem Baum zu entfernen. Der Aufforderung sei sie nachgekommen – allerdings habe sie den Müllbeutel vorher zerrissen, den Inhalt auf dem Rasen verteilt, im Anschluss den Müll aber wieder eingesammelt.

Zudem habe sich der zuständige Richter Zeit für eine Diskussion mit den Aktivisten und den Angeklagten genommen, so Bode. Am frühen Nachmittag habe die Gruppe das Amtsgericht dann wieder verlassen. (kat)