Geringe Qualität bei Weizenernte im Landkreis Northeim

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Die meisten Weizenfelder sind wie hier auf einem Acker an der Leine bereits abgeerntet. © NIKO MÖNKEMEYER

Die Bauern im Landkreis Northeim haben bislang nur sehr wenig hochwertigen Brotweizen geerntet.

Northeim – Die Bauern im Landkreis Northeim werden in diesem Jahr voraussichtlich eine durchschnittliche Weizenernte einfahren – zumindest was die Menge angeht. Im Hinblick auf die Qualität erwartet der Kreisbauernverband Landvolk Northeim-Einbeck hingegen ein ähnlich ernüchterndes Ergebnis wie der Deutsche Bauernverband für Gesamtdeutschland.

„Von den Landhändlern aus der Region habe ich die Auskunft bekommen, dass die Landwirte in diesem Jahr bislang sehr, sehr wenig qualitativ hochwertigen Brotweizen angeliefert haben“, sagt Claus Hartmann, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Landvolk Northeim-Einbeck, auf HNA-Anfrage. „Das ist schon eine echte Ausnahmesituation.“ Grund für die nicht optimale Entwicklung der Weizenkörner sei die Witterung im Juni und Juli gewesen, erklärt Hartmann.

Von außen könne man den Weizenkörnern nicht ansehen, inwieweit dort schon unerwünschte Stoffwechselprozesse stattgefunden hätten. Das stelle sich erst bei der Getreideanlieferung heraus, wenn neben der Feuchtigkeit und dem Proteingehalt die sogenannte Fallzahl ermittelt werde, die Aussagen über die Backfähigkeit des Weizens erlaube.

„Die spannende Frage für viele Kollegen ist jetzt, inwieweit die Kornmühlen hier noch Abstriche machen können und ob sie ihren Weizen noch als Brotweizen verkaufen können“, so Hartmann. In jedem Fall werde man aber alles verwerten können, was geerntet wurde, denn zum Glück habe es im Landkreis Northeim nicht so krasse Auswirkungen wie in einigen anderen Teilen Deutschlands gegeben. Dort hätten die Körner bereits zum Teil schon am Halm gekeimt und sodass sie nicht mal mehr als Futterweizen verwendet werden könnten.

Hartman und betont, dass es in der hiesigen Region aufgrund der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit in den einzelnen Betrieben zu unterschiedlichen Ernteergebnissen kommen werde. Absehbar sei aber schon jetzt, dass sich der Anbau von Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln in diesem Jahr gelohnt haben dürfte, weil das Wetter für diese Feldfrüchte optimal gewesen sei. (Niko Mönkemeyer)