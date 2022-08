Autobahn 7 ab heute für drei Nächte gesperrt

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Zwischen Seesen und Northeim-Nord wird die Autobahn 7 schon ab heute für drei Nächte in Richtung Kassel gesperrt (Symbolbild). © Bernd Wüstneck/dpa

Wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn 7 wird die Autobahn wieder gesperrt. Los geht es schon am heutigen Montag.

Northeim - Bis Donnerstag dieser Woche wird die A 7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord in Richtung Kassel wegen Brückenbauarbeiten dicht gemacht.

Außerdem finden Sperrungen in den drei Nächten zwischen Northeim-Nord und Echte statt. Das hat das für den A 7-Ausbau zuständige Unternehmen Via Niedersachsen am Montagmittag mitgeteilt. Die Sperrungen dauert in allen drei Nächten jeweils von 20 bis 5 Uhr.

Die Umleitungsstrecke für die Sperrung der Südfahrbahn führt laut Via Niedersachsen ab Seesen über die Bundesstraße 64 nach Bad Gandersheim und weiter über die Bundesstraße 3 nach Einbeck und Northeim. In Richtung Norden geht es ab Northeim-Nord über Langenholtensen, Wiebrechtshausen, Imbshausen bis zur Anschlussstelle Echte. (kat)