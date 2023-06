HNA-SOMMERTOUR: 150 Besucher verfolgen Diskussion über Northeimer Innenstadt auf dem Marktplatz

Von: Rosemarie Gerhardy

Teilen

HNA-Sommertour in Northeim mit Podiumsdiskussion (von links): Maik Schmitz (AfD), Sebastian Penno (SPD), Bürgermeister Simon Hartmann, HNA-Redaktionsleiter Olaf Weiss, Michael Böhnert (Modehaus Magnus), Marcus Krohn (Grüne), Alexandra Sieder (CDU), Burkhard Ernst (FUL) und Eckhard Ilsemann (FDP). © Hubert Jelinek

Die HNA hatte am Dienstagabend, 27. Juni, zur Sommertour auf den Northeimer Marktplatz geladen und rund 150 Menschen sind dieser Einladung gefolgt. Bei Bratwurst und Getränken bestand die Möglichkeit, sich mit den Redakteuren der Heimatzeitung auszutauschen, Ideen und Kritik zu äußern.

Northeim – Auch Chefredakteur Axel Grysczyk war aus Kassel angereist, um die Besucher zu begrüßen und sich anschließend unter sie zu mischen und ein offenes Ohr für ihre Anregungen zu haben.

Thema des Abends war die Northeimer Innenstadt. Dazu hatte Redaktionsleiter Olaf Weiss Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf das Podium vor der Alten Wache geladen. Neben Bürgermeister Simon Hartmann diskutierten als Vertreter der Ratsfraktionen Marcus Krohn (Grüne), Alexandra Sieder (CDU), Sebastian Penno (SPD), Maik Schmitz (AfD), Eckhard Ilsemann (FDP), Burkhard Ernst (FUL) sowie für die Innenstadtkaufleute Michael Böhnert (Modehaus Magnus) über die Zukunft der Innenstadt und was die Neugestaltung des Münsterplatzes für Potenzial bietet. Einigkeit herrscht darüber, dass es wichtig sei, die Innenstadt mit Aktivitäten und einem Angebotsmix aus Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu beleben.

Willkommen bei der HNA-Sommertour: Chefredakteur Axel Grysczyk begrüßt die Besucher auf dem Northeimer Marktplatz. © Hubert Jelinek

Böhnert betonte, dass es wichtig sei, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen und die positiven Seiten zu sehen. „Wir haben eine tolle Innenstadt mit vielen gut besuchten Veranstaltungen, aber wir reden lieber über die schlechten Sachen.“ Er forderte aber auch eine bessere Vernetzung und einen Macher, der alle Bedarfe der Innenstadt unter einen Hut bringe, so zum Beispiel das Leerstandsmanagement und die vielen guten Ideen, die schon in den Schubladen schlummern würden.

Gastro-Gipfel

Der Bürgermeister versprach in diesem Bereich eine Verbesserung. In der kommenden Woche werde das neue Innenstadtmanagement starten. Ganz oben auf der Agenda stehe ein „Gastro-Gipfel“, um die Belange der Gastronomen zu besprechen. Er verwies auch auf die vielen kleinen Dinge, die schon positiv in der Innenstadt umgesetzt worden seien. Er wünschte sich, dass in Zukunft auch in der Woche viele kleinere Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden würden, um diese auch an den Wochentagen zu beleben.

Er warb aber auch für Verständnis dafür, dass jetzt vor der Baustelle des Münsterplatzes gerade eine Zurückhaltung bei der Neueröffnung von Geschäften herrschen würde. Aber er äußerte Zuversicht, dass wenn sich die Bauarbeiten dem Ende zu neigen würden und der Platz 2026 saniert sei, es auch wieder mehr Interessenten geben würde.

Alexandra Sieder setzt für die Zukunft auf eine multifunktionale Innenstadt und wünschte sich Angebote auch über den Ladenschluss hinaus. Sie appellierte, dass man auch mal Veränderungen zulassen müsse.

Burkhard Ernst wünschte sich, dass die Selde in die Innenstadt geleitet würde. Das sei attraktiv und gut für das Klima. Zudem appellierte er an die Menschen, vor Ort und nicht im Internet zu kaufen.

Macher gefordert

Eckhard Ilsemann bedauerte, dass nur wenige junge Leute zur Diskussion gekommen seien. Diese würden sich oft beschweren, dass es in der Stadt nichts gebe. Sie sollten sich dann aber auch einbringen. Zudem forderte er wie Böhnert einen Macher und Kümmerer, denn es gebe viele Ideen und tolle Menschen.

Ziel müsse es sein, die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erhöhen, so Marcus Krohn. Er befürworte die geplante Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr, das bringe auch Frequenz. Die Fahrradinfrastruktur müsse aber auch verbessert werden.

Maik Schmitz betonte, dass er sich seine abgespeckte Version der Münsterplatzsanierung gewünscht hätte, um Kosten zu sparen. Er sprach sich gegen die Öffnung für den Radverkehr aus, da es mehr Probleme für Ältere geben würde, die eh schon wegen des unebenen Pflasters Probleme hätten.

Immobilien

Er verwies auch auf die Probleme, die Immobilienbesitzer der Innenstadt durch die neuen bundespolitischen Forderungen nach energetischer Sanierung hätten.

Auch Ilsemann betonte die Probleme für Immobilienbesitzer und forderte bei der Münsterplatzsanierung auch Leitungen für die Nah- oder Fernwärmeversorgung mit zu berücksichtigen. Das wies Hartmann zurück, denn das würde die Sanierung wieder ins Stocken bringen. Da gebe es auch andere Erschließungsmöglichkeiten. Er verwies auf die Beratungsmöglichkeiten, die das Fachwerk-Fünfeck biete.

Gemütlich an Biertischen konnten die Besucher der Podiumsdiskussion folgen, einige haben sich auch mit Fragen eingebracht. © Jelinek, Hubert

Unstrittig bei allen Beteiligten ist die Bedeutung des City-Centers. Auch hier sei es wünschenswert, dass Leerstände wieder mit Leben gefüllt würden.

Ein langer Leerstand sei immer ein Problem, denn dann fehle den Menschen irgendwann die Fantasie, was aus dem Geschäft werden könne, so Sebastian Penno.

In die Diskussion gerade um die Leerstände brachten sich dann auch einige Besucher mit ein. Wenn die Leerstände beseitigt seien, dann würde es auch wieder Leben in der Stadt geben, so der Tenor.