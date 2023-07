Northeim: Feuerwehr dankt Manfred Voß mit einem Großen Zapfenstreich

Von: Kathrin Plikat

Großer Zapfenstreich für Manfred Voß (Mitte). Flankiert von Kreisbrandmeister Marko de Klein (links) und Regierungsbrandmeister Henning Thörel, wurde er mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. © Kreisfeuerwehr/Konstantin Mennecke

Es war ein emotionaler Abschied: Mehr als 500 Mitglieder von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Polizei sowie Wegbegleiter aus Politik und Gesellschaft und Freunde und Familie haben am Samstagabend Manfred Voß verabschiedet.

Northeim – Über 30 Jahre Führungsverantwortung in der Feuerwehr wurden mit einem Großen Zapfenstreich auf dem Scharnhorstplatz in Northeim gewürdigt. Manfred Voß wurde 1956 in Lauenberg geboren und wuchs auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Northeim auf. Bereits im Alter von zwölf Jahren trat Voß 1968 in die Jugendfeuerwehr in Northeim ein.

Die Ausbildung junger Einsatzkräfte wurde zu seinem Steckenpferd. „Fragen des Abschnittsleiters bei Lehrgangsabnahmen und beim Atemschutz-Geräteträgerlehrgang eilen deinem Ruf voraus“, betonte Kreisbrandmeister Marko de Klein mit einem Augenzwinkern.

Bereits früh übernahm Manfred Voß Führungsverantwortung. Mit nur 30 Jahren wurde er Ortsbrandmeisters in Northeim und übte das Amt sieben Jahre aus. Parallel dazu war er auch stellvertretender Stadtbrandmeister (1989 bis 1994). 1994 wurde Voß Abschnittsbrandmeister, die Position hatte er bis Juni 2023 inne.

„Drei Kreisbrandmeistern hast du immer loyal zur Seite gestanden. Deine Wiederwahlen sind Ausdruck des Vertrauens und des großen Rückhalts, auf den du dich immer verlassen konntest“, sagte Kreisbrandmeister de Klein. Seit 2010 war Voß zusätzlich stellvertretender Kreisbrandmeister.

„Du hast dir den Respekt der gesamten Einsatzkräfte aus deiner Ortsfeuerwehr, deinem Brandabschnitt und aus dem Landkreis Northeim erarbeitet. Dein Wort hat Gewicht, weil du es immer wieder überzeugend, manchmal auch mit Bauern-Schläue, in die Tat umgesetzt hast“, sagte de Klein in seiner Laudatio.

Für dieses Engagement bekam Voß aus den Händen von Regierungsbrandmeister Henning Thörel das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande des Landes Niedersachsen verliehen. „Der Antrag beim Land ging durch wie geschnitten Brot“, sagte Thörel. Das zeige, dass man auch im Ministerium für Inneres und Sport das Wirken von Voß wahrnehme. Von den Feuerwehren aus dem Brandabschnitt Ost sowie Wehren und Führungskräften aus dem gesamten Landkreis bekam Voß einen Reisegutschein sowie von der Kreisfeuerwehr ein historisches, aufgearbeitetes Strahlrohr aus dem Fundus der Feuerwehrtechnischen Zentralen überreicht.

„Kreistag und Kreisverwaltung hatten nie überhaupt einen Zweifel, dich in deiner Funktion als Ehrenbeamter des Landkreises zu bestätigen“, sagte der stellvertretende Landrat Dr. Christian Eberl. „Die Kreisfeuerwehr verliert einen sehr geschätzten und anerkannten Kameraden.“ Der Große Zapfenstreich bildete den festlichen Abschluss.

Die Musik dazu gab es vom Feuerwehr-Regionsorchester Hannover unter der Leitung von Rüdiger Finze sowie vom Spielmannszug „Rot-Weiß“ Nörten-Hardenberg unter der Leitung von Dirk Zimmermann. Die Leitung des Zapfenstreichs hatte der Northeimer Ortsbrandmeister, Rouven Goldberg. (kat)