Northeimer Grüne fordern Mobilitätskonzept ein

Schlechte Noten der Radfahrer

Die Grünen im Northeimer Rat reagieren auf das schlechte Ergebnis Northeims bei Umfrage des Fahrradclubs.

Northeim – Die Grünen im Northeimer Stadtrat drängen als Folge der schlechten Bewertung Northeims im jüngsten ADFC-Radfahrtest (HNA berichtete) darauf, dass die vom Stadtrat bereits im Oktober 2022 beschlossene Aufstellung eines Mobilitätskonzepts, das auch das Thema Radfahren zum Inhalt hat, fürs Stadtgebiet endlich umgesetzt wird.

Zurzeit sei noch keine Mobilitätsmanagerin oder -manager eingestellt worden, heißt es von der Vorsitzenden der Grünen-Ratsfraktion, Marie Wilp. Der Ratsbeschluss besage aber, dass das Mobilitätskonzept bis spätestens 30. Juni 2023 von der Stadt in Auftrag gegeben werden soll.

Nick Hartmann, ebenfalls Ratsherr der Grünen, ergänzt: „Wir erwarten, dass das Konzept auch tatsächlich noch in diesem Monat beauftragt wird.“ Dies sei nicht nur der Wunsch der Grünen, sondern auch des Seniorenrats und des Beirats für Menschen mit Behinderung.

Die seitens der Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zum ADFC-Test angesprochenen anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit in Northeim unterstützte die grüne Stadtratsfraktion ausdrücklich, heißt es weiter in der Stellungnahme der Grünen. Denn neben den Vorschlägen der Stadtverwaltung zu den Trixi-Spiegeln, zur Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr und zur Erneuerung der Radwegbeläge neben den Bundesstraßen habe die Fraktion der Grünen erfreut zur Kenntnis genommen, dass es insbesondere ihre politischen Anträge seien, die durch die Verwaltung nun vordringlich behandelt werden sollen, so die Fraktionsvorsitzende weiter. So sei etwa auf Initiative der Grünen bereits im Dezember 2021 vom Stadtrat beschlossen worden, eine Fahrradsammelschließanlage am Bahnhof zu errichten. Ebenso sei damals der Grünen-Antrag beschlossen worden, eine Fahrradtoolstation in der Innenstadt mit einer Lademöglichkeit für E-Bike-Akkus zu errichten.

Erste positive Veränderungen hin zu mehr Fahrradfreundlichkeit sehen die Grünen laut Wilp in der zuletzt begonnenen Umsetzung von Maßnahmen aus der Radverkehrsschau vom 1. Juni vorigen Jahres.

Der ADFC habe durch seine Umfrage ermitteln können, dass die Ampelschaltungen in Northeim mit der Note 5,0 besonders schlecht bewertet werden. Grüne und SPD hätten bereits im März 2022 einen Antrag zur Optimierung der Ampelschaltung gestellt. Dies sei allerdings durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgelehnt worden.

Die Ergebnisse der ADFC-Umfrage sehen die Grünen nun als Auftrag, dieses Thema nochmals auf die Tagesordnung zu setzen und kurzfristig nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, so Marie Wilp. (Axel Gödecke)