Grüne: Umgestaltung des Münsterplatzes ist ökologisch sinnvoll

Von: Olaf Weiss

Teilen

Mit Staudeninseln unter den Bäumen: So wie auf dieser Entwurfsskizze mit Blick auf St. Spiritus (Heimatmuseum) soll der Münsterplatz nach der Umgestaltung aussehen. © Grafik: TGP

Der Northeimer Stadtrat soll schnellstmöglich einen Ratsbürgerentscheid über die Umgestaltung des Münsterplatzes herbeiführen. Das hat die Fraktion der Grünen im Stadtrat gefordert.

Northeim – Auf diese Weise soll schnell Klarheit darüber gewonnen werden, wie es mit dem Münsterplatz weitergeht.

„Denn wenn eine Mehrheit für die Umgestaltung des Platzes ist, muss es möglich sein, die Umsetzung schnell voranzutreiben und damit so viele Fördermittel wie möglich zu erhalten“, sagt die Fraktionsvorsitzende Marie Wilp.

Die Entscheidung, die jetzt gefällt werden müsse, bestehe aus Sicht der Grünen darin, ob die Stadt die notwendige Sanierung komplett alleine finanzieren soll und alles beim Alten bleibe oder es „mit einem geringfügig höheren finanziellen Aufwand“ einen neu gestalteten, multifunktionalen Münsterplatz gebe. Fände erst ein Bürgerbegehren statt, wie es eine Bürgerinitiative anstrebt, würden erst Monate für die notwendige Unterschriftensammlung vergehen, ehe klar sei, ob es überhaupt einen Bürgerentscheid gibt.

Außerdem fordern die Grünen eine umfassendere Information der Bürger über die geplante Umgestaltung durch die Stadt. So sollten die Hinweisschilder am Münsterplatz überarbeitet werden. „Die zurzeit an der Ecke des Platzes angebrachten Bildtafeln zeigen den über zwei Jahre alten Siegerentwurf des damaligen Architektenwettbewerbs. Der damalige Entwurf ist in der Zwischenzeit allerdings mehrfach in Bezug auf den Klimaschutz optimiert worden”, betont Grünen-Ratsherr Marcus Krohn.

Dass der Platz infolge der überarbeiteten Planung eine schönere Gestaltung und mehr Aufenthaltsqualität bekomme, sollte durch verständliche Darstellungen der Entwürfe auf der Internetseite der Stadt Northeim ebenfalls verdeutlicht werden, heißt es weiter.

Viele der kursierenden Behauptungen etwa über den ökologischen Nutzen des derzeitigen Platzes im Vergleich zur geplanten Neugestaltung, stimmen nach Krohns Worten nicht. So böten etwa die geplanten Staudenflächen einen eindeutig höheren ökologischen Nutzen als der jetzige Schotterrasen.

Außerdem sollen 13 klimaresistente Bäume neu gepflanzt werden, damit mehr, als gefällt werden sollen – nämlich zehn. Und auch das geplante Regenwassermanagement mit unterirdisch angelegten Wassersammelbehältern zur Bewässerung der Bäume und Stauden bedeute eine immense Verbesserung mit Blick auf die Klimaanpassung, urteilen die Grünen.

Sie erinnern außerdem daran, dass die Kanalbauarbeiten im Bereich des Münsterplatzes notwendig seien. Dank der Fördermittel ergebe sich die einmalige Gelegenheit, durch vergleichsweise geringe Mehrkosten eine Umgestaltung des Platzes quasi mit dazu zu bekommen, sagt Grünen-Ratsherr Nick Hartmann. (ows)