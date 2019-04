Grünes Licht für Nettomarkt in Langenholtensen?

Ein bayrischer Investor will am Ortseingang von Langenholtensen (Fläche vorn im Bild) einen Supermarkt für Netto als Mieter bauen.

Langenholtensen. Der geplante Bau eines neuen Netto-Lebensmittelmarktes mit Bäckerei und kleinem Café an der Bundessstraße 248 an der Ortseinfahrt von Langenholtensen rückt näher.

Nach der Vorlage eines neuen Gutachtens darf der Markt wohl gebaut werden, obwohl er etwas größer als 800 Quadratmeter wird.

Der Langenholtenser Ortsrat hat jetzt der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gelände, das sich auf einem ehemaligen Sportplatz befindet, einmütig zugestimmt. Die Planungs- und Erschließungskosten zahlt der Projektentwickler. Zuvor hatte die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage darauf verwiesen, dass der Landkreis als zuständige Behörde für die Regionalplanung dem Bauanliegen eines Investors aus der Nähe von Regensburg nun doch zustimmen werde.

Der Landkreis hatte das Ansinnen zuerst abgelehnt, weil der Markt die zulässige Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern knapp überschreitet und somit nicht in Einklang mit den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms stehen würde. Danach ist großflächiger Einzelhandel nur in zentralen Orten zulässig. Eine Ausnahme kann es jedoch generell geben, wenn der Umsatz in dem Markt zu über 50 Prozent von Kunden aus dem fußläufigen Bereich (1000 Meter) erzielt wird.

Das ist laut des vom Investor neu vorgelegten Gutachtens der Fall. Laut Stadtverwaltung kommt das vom Planungsbüro „Stadt+Handel“ in Dortmund angefertigte Gutachten sogar auf einen Nahversorgungsanteil von 58 Prozent am Umsatz. Zudem weise der geplante Markt mindestens 90 Prozent an Waren aus dem sogenannten periodischen Sortiment, sprich Lebensmittel und Drogeriewaren, auf, der für die Nahversorgung relevant sei.

Der Ortsrat Langenholtensen, der nach den Worten von Ortsbürgermeisterin Reta Fromme sich schon seit Längerem einen Lebenmittelladen wünscht, schloss sich diesen Aussagen an. Der städtische Bauausschuss wird sich am Dienstag, 16. April, (ab 17 Uhr im Rathaus) mit dem Thema befassen, abschließend der Rat. goe