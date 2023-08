Häuslebauer im Baugebiet bei Northeim bekommen keinen Festnetzanschluss

Von: Axel Gödecke

Kein Festnetzanschluss für das neue Baugebiet in Stöckheim, Am Kleefeld. Das ärgert das Ehepaar Jannika und Roland Riggert, die hier gebaut haben. © Axel Gödeckr

Die Familien, die im Baugebiet der Northeimer 340-Seelen-Ortschaft Stöckheim ihre schmucken neuen Häuschen beziehen, sind sauer.

Stöckheim – Ihr Baugebiet, das 15 Baugrundstücke umfasst, hat zwar eine Straße, Strom und sonstige Versorgungsanschlüsse, doch der Festnetzanschluss für Telefon und – was noch wichtiger ist – für Internet fehlt.

„Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir hier nicht gebaut“, sind sich Jannika und Roland Riggert einig, die gerade ihr neues Haus Am Kleefeld bezogen haben. Sie zeigen einen Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Northeim und dem Göttinger Bauunternehmen Vesting, das die Grundstücke auf eigene Kosten erschlossen hat. Danach sollten auch „Kommunikationsleitungen nach Vorgaben der Telekom beziehungsweise des hierfür zuständigen Versorgers erfolgen“. Roland Riggert: „Voll erschlossen heißt für uns natürlich auch Internet“.

Erschließungsfirma: Kein Netzbetreiber

Doch Pustekuchen. Von der Erschließungsfirma gab es eine Absage. Begründung: Die Telekom habe erklärt, nicht an einer Verkabelung des Stöckheimer Baugebiets interessiert zu sein. Insofern gebe es keinen Netzbetreiber. Man habe deswegen Leerrohre im Straßenraum verlegt für einen späteren Anschluss.

Nicht nur das Ehepaar Riggert ist darüber erbost, auch ihr Neunachbar Timo Hellmiß. Auch alle anderen, die bereits gebaut haben und noch folgen, stehen vor demselben Problem. Beim Telefon sei das Fehlen des Festnetzes ja noch verkraftbar, doch dass es keinen zuverlässigen Festnetz-Internetzugang gibt, sei ein Problem, so Jannika Riggert.

Das Ehepaar Riggert ist auf schnelles Internet angewiesen, weil es einen Großteil seiner Arbeit (er ist Referent im Bundesfinanzministerium in Berlin, sie Projekt-Managerin bei der KWS-Saat AG) im Homeoffice erledigt. Derzeit behelfen sich beide mit der Mobilfunk-Verbindung ins Netz, die sei aber bei Video-Konferenzen oft schon abgestürzt.

Auch andere Versorger winken ab

Auch andere Anbieter haben die Riggerts angeschrieben, ob sie Kabel verlegen könnten, doch auch von Götel, EWE, Deutsche Glasfaser oder Vodafone hagelte es Absagen. Auf eine Meldung der prekären Situation bei der Bundesnetzagentur kam keine Antwort und auch die Stadt Northeim habe auf ein Schreiben bislang keine klare Auskunft gegeben, so Roland Riggert. Bei zwei telefonischen Nachfragen sei er vertröstet worden: „Wir melden uns wieder“.

Auf Nachfrage der HNA verweist die Stadtverwaltung lediglich darauf, dass die Erschließungsfirma die Telekommunikationsleitungen herstellen müsse. So stehe es im Erschließungsvertrag. Man werde auf den Erschließungsträger zugehen. Gern werde man auch dabei helfen, Kontakt zu den anderen Telekommunikationsunternehmen herzustellen.

Doch, wie gesagt, das haben die Riggerts ja schon längst probiert, mit Absagen bei allen infrage kommenden Anbietern.

Die Telekom bestätigt auf HNA-Anfrage lapidar noch einmal die Absage an die Riggerts und die übrigen Bauherren im Stöckheimer Baugebiet: „Ja in der Tat“, heißt es von Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle, „wir mussten den Ausbau aus wirtschaftlichen Gründen absagen.“ Wie so viele Bauvorhaben habe sich auch der Glasfaserausbau enorm verteuert, fährt sie fort.

Die Telekom habe ihre Planungen und Kalkulationen vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gemacht. Seit Ende Februar 2022 seien aber die Preise für Material und Ressourcen stark gestiegen. Die Telekom-Sprecherin: „Vor diesem Hintergrund mussten wir diese unliebsame Entscheidung leider treffen.“

Doch kein Glasfaser für Northeimer Dörfer?

Mutmaßlich heißt diese Nachricht zugleich wohl auch, dass sämtliche Planungen der Telekom für den eigentlich geplanten Glasfaser-Anschluss aller Northeimer Ortschaften bis Ende 2025 auf Eis liegen. Die vollständige Versorgung Northeims und aller Ortschaften bis Ende 2025 war noch im Februar 2022 von Telekom-Regionalmanagerin Sabine Köhler, bei der Unterzeichnung eines Glasfaser-Versorgungsvertrags zwischen Telekom und der Stadt stolz öffentlich verkündet worden.

Keine Hoffnung also für die Stöckheimer Häuslebauer auf eine rasche Lösung ihres Telekommunikations-Problems. Verfahrene Situation.