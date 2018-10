Heimdebakel des SV Moringen gegen SG Dassel/Sievershausen

Torschützen in Aktion: Elverhausens Torjäger Sebastian Marx (Zweiter v. links) erzielte beim 4:2 gegen den FC Lindau drei Treffer, Lindaus Sebastian Riechel (li.) war zweimal erfolgreich.

Northeim. Arg unter die Räder kam der SV Moringen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga beim 3:7 gegen den Tabellenzweiten SG Dassel/Sievershausen. Der SV Höckelheim entschied das Nachbarderby gegen den TSV Sudheim mit 4:1 zu seinen Gunsten.

FSG Leinetal - SSV Nörten-H. II 2:1 (1:0). In der umkämpften Auseinandersetzung wahrte die FSG Leinetal ihren Heimnimbus. Obwohl nach Gelb-Rot für Gerland (47./Foulspiel) in Unterzahl spielend, gelang den Platzherren der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg. - Tore: 1:0 Klatt (18.), 1:1 Brendel (69.), 2:1 H. Stein (75.).

FC Hettensen-Ellierode - SV Harriehausen 1:1 (1:0). Den Schwung aus dem ersten Durchgang schienen die Gastgeber zur Pause in der Kabine gelassen zu haben. Weil mit fortschreitender Dauer beim FC der Spielfluss verloren ging, stand am Ende gerechterweise ein Unentschieden. - Tore: 1:0 Feuerriegel (3./ET), 1:1 Zumeraj (84.).

SV Höckelheim - TSV Sudheim 4:1 (3:0). Nach einer halben Stunde war die Entscheidung im Derby gefallen. Auf die deutliche Führung der Höckelheimer fand der Nachbarrivale keine Antwort. - Tore: 1:0 Retku (12.), 2:0 Thiel (18.), 3:;0/4:0 Dunemann (29./49.), 4:1 D. Güney (51.).

TSV Elvershausen - FC Lindau 4:2 (3:0). Die Ursache für die Niederlage der Lindauer lag in den ersten 45 Minuten. In der letzten halben Stunde schaltete Elvershausen gegen die alles nach vorn werfenden Gäste ganz in den Defensivmodus. - 1:0 Mönnich (6./ET), 2:0/3:0/4:0 Marx (36./45./55.), 4:1/4:2 Riechel (65./71.).

SV Moringen - SG Dassel/Sievershausen 3:7 (2:4). Für SV-Trainer Marco Düe war es die höchste Niederlage seiner Amtszeit in Moringen. - Tore: 0:1 Heinze (5.), 1:1 Knauer (8./HE), 1:2 Heinze (11.), 2:2 Rogalla (25.), 2:3 Wedekind (37.), 2:4 Kunz (45.), 2:5 Heinze (49.), 2:6 Wedekind (51.), 3:6 Rogalla (64.), 3:7 Riemer (81.).

TSV Hilwartshausen - SG Rehbachtal 0:4 (0:2). Der Klassenprimus gab sich auch in Hilwartshausen keine Blöße - Tore: Bastian (10.), 0:2 Fotheringham (22.), 0:3 F. Ilse (69.), 0:4 Fotheringham (89.).

TSV Edemissen - FC Auetal 1:5 (1:2). Der TSV überraschte seinen Kontrahenten mit dem Führungstreffer. Erst in der zweiten Habzeit wurden die Auealer ihrer Favoritenrolle gerecht. - Tore: 1:0 M. Arnemann (34.), 1:1 Wolter (37.), 1:2 Aron (60.), 1:3 Alusse (70.), 1:4 Schlicht (81.), 1:5 Aron (89.). (osx)