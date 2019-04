Helios-Klinik in Northeim: Neue Spezialisten für den Bauch

Krankenhaus bekommt ärztlichen Zuwachs

+ © Helios Neue Gesichter: Von links Klinik-Geschäftsführer Marko Schwartz, die neuen Mediziner Dr. med. Ahmed Negm, Prof. Dr. Jörg Siegfried Bleck und Youssef Doulani, Dr. Winfried Schratz (Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie), der Ärztliche Direktor, Dr. Jens Kuhlgatz, und Pflegedirektorin Karin Schenke-Wischnewski. © Helios

Northeim. In der Medizinischen Klinik II der Northeimer Helios-Klinik gibt es einige neue Gesichter: Dr. med. Ahmed Negm hat am 1. April dort die Leitung übernommen, so Helios in einer Mitteilung.