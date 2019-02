Unterschätzte Gefahr: Deshalb musste die Feuerwehr Northeim mehrfach ausrücken

In Northeim haben Essen und Gegenstände auf dem Herd innerhalb von einer Woche mehrfach für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Rauchmelder haben Schlimmeres verhindert.

Essen oder Gegenstände auf dem Herd haben mehrfach für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Drei Einsätze, die in größeren Feuern hätten enden können, wie Daniel Kühle, Zugführer und Sprecher der Feuerwehr Northeim betont.

Bei Einsätzen in der Fliederstraße, in der Straße Hinter der Kapelle und der Fürst-Hardenberg-Straße stand entweder Essen auf dem Herd oder, in der Northeimer Innenstadt, ein Wasserkocher. „Das hätten alles drei größere Brände werden können. Rauchmelder haben in diesen Fällen wieder einmal schlimmeres verhindert“, sagt Kühle der HNA.

Ganz wichtig sei laut Feuerwehr deshalb:

Wer etwas auf dem Herd abstellt, sollte spezielle Abdeckplatten, beispielsweise aus Glas, benutzen, um den direkten Kontakt mit der Kochfläche zu vermeiden.

Wer beispielsweise durch einen Telefonanruf vom Kochen abgehalten wird und den Raum verlässt, sollte unbedingt den Herd abschalten.

In Haushalten mit Kindern sollten die Kochflächen durch spezielle Kindersicherungen abgesichert werden. Diese gibt es beispielsweise durch Magnetschalter oder spezielle Tastenkombinationen bei modernen Kochfeldern.

Die Folge könnte ansonsten sein, dass sich das Essen auf dem Herd bei längerer Hitzeeinwirkung entzündet und es so nicht nur zu einer starken, gesundheitsschädlichen Rauchentwicklung, sondern zu einem Feuer kommt, das sich über Hängeschränke oder die Dunstabzugshaube schnell ausbreiten kann.

Aufmerksame Nachbarn haben geholfen

Bei den drei Einsätzen haben aber auch aufmerksame Nachbarn mitgeholfen. „Sie haben das Piepen aus der Wohnung nicht ignoriert und nach dem Rechten gesehen“, berichtet Daniel Kühle. In diesen Fällen haben die Personen „genau richtig gehandelt“ und so größere Feuer verhindert. Sollte sich in der betroffenen Wohnung niemand bemerkbar machen, so sei es immer der richtige Weg, die Feuerwehr zu verständigen. „Wir kommen lieber einmal zu viel, als im entscheidenden Fall einmal zu wenig“, betont Kühle.

Damit Nachbarn auf eine Rauchentwicklung in der Wohnung aufmerksam werden können, sei es aber notwendig, dass diese auch wie gesetzlich vorgeschrieben mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Das ist laut Northeimer Feuerwehr noch längst nicht überall der Fall – kann aber Leben retten.

