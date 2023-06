Helios-Klinik Northeim: Hilfe vor und nach der Geburt

Von: Kathrin Plikat

Das Team des Elternzentrums: Von links die Leitende Oberärztin Dr. Daniela Schulz, Krankenschwester Ingeborg Börker, Stationsleiterin Ilona Olzhausen, Kinderkrankenschwester Annette Armbrecht und Chefärztin Dr. Annegret Kiefer. © Helios-Kliniken

Die Northeimer Helios-Klinik eröffnet Ende Juni ein Elternzentrum mit einem vielfältigen Angebot für werdende und frischgebackene Eltern.

Northeim – Babyambulanz, Wickelkurse, Themenabende, Babymassage und vieles mehr: Mit vielen Angeboten öffnet das Elternzentrum der Helios-Klinik Northeim am Donnerstag, 29. Juni, seine Türen für alle werdenden sowie frischgebackenen Eltern und Großeltern.

Nicht erst wenn die Wehen einsetzen, sondern schon weit vor der Geburt und auch danach möchte die Klinik laut Helios als Anlaufstelle für junge Eltern da sein, heißt es in einer Mitteilung. Stationsleiterin ist Ilona Olzhausen, die das Elternzentrum mit Dr. Daniela Schulz, Leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, leitet.

In Vorbereitung auf Kind und Geburt lädt das Team unter anderem zu Kursen für Säuglingspflege ein, die sich neben den Eltern auch an Großeltern richten. Das richtige Wickeln und Baden, Körperpflege, Ernährung und Kleidung stehen hier ebenso auf dem Programm, wie Informationen zur Schlafumgebung, Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Außerdem berät Kinderkrankenschwester Annette Armbrecht, was zum Beispiel bei der Anschaffung eines Autokindersitzes zu beachten ist.

Jeden vierten Donnerstag im Monat bietet das Elternzentrum einen Themenabend „Rund um das Baby“ mit wechselnden Vorträgen interner und externer Referenten an. Start ist am Donnerstag, 27. Juli, zum Thema „Ernährung in der Schwangerschaft“. Es folgen Abende zu Themen wie Trageberatung, Erste Hilfe am Kind, Beikost, Osteopathie oder Ernährung in der Schwangerschaft. An den Abenden werden außerdem immer die Frühen Hilfen Northeim vom Kinderschutzbund vor Ort sein und ihr Angebot vorstellen. Zu den weiteren Angeboten vor der Geburt zählt der monatliche Informationsabend „Rund um die Geburt“ mit Kreißsaalführung. Für die Zukunft sind auch ein mehrwöchiger Geburtsvorbereitungskurs sowie ein Rückbildungskurs in Planung.

In der Babyambulanz erhalten Eltern mit Termin qualifizierte Hilfe vom Team des Elternzentrums. Alles, was Müttern und Vätern mit ihren Neugeborenen Sorge bereitet, können sie hier ansprechen. Das Angebot richtet sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, an junge Eltern, die keine Hebamme zur Nachsorge haben. Im Kurs Babymassage lernen Mütter und Väter in kleinen Gruppen, wie sie ihren Säuglingen mit sanften Massagebewegungen Gutes tun können. Der Kurs wird von speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen geleitet.

Ein offenes Angebot ohne Anmeldung ist das Babycafé, das Mütter und Väter gemeinsam mit ihren bis zu 10 Monate alten Säuglingen aufsuchen können. Dort können Eltern Tipps für den Alltag mit Baby, Erfahrungen zum Stillen und Spielanregungen austauschen. Krankenschwestern und Stillberaterinnen leiten das Treffen.

Termine auf Anfrage vergibt das Elternzentrum für die Aromatherapie bei Neugeborenen, Eltern und Kindern. Durch eine Kombination mit klassischen Massagegriffen mit warmen Ölen, Aromatherapie und Meridianer Akupressur werden die Vitalfunktionen des Körpers aktiviert.

Das sind die Termine im Elternzentrum:

Babyambulanz: Donnerstag, 10 bis 14 Uhr (mit Termin oder Wartezeit);

Babymassage: Donnerstag, 14 bis 16 Uhr (mit Anmeldung);

Babycafé: Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 15 bis 17 Uhr (ohne Anmeldung);

Kurs „Säuglingspflege“: Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 18 bis 20 Uhr (mit Anmeldung);

Informationsabend „Rund um die Geburt“ mit Kreißsaalführung: Jeden 2. Donnerstag im Monat, 18 Uhr (ohne Anmeldung);

Themenabende „Rund um das Baby“ mit wechselnden Vorträgen: Jeden 4. Donnerstag im Monat, 18 Uhr (ohne Anmeldung);

Aromatherapie: Individuelle Behandlungen mit Terminvergabe.

Informationen und Anmeldung: Mit Ausnahme von speziellen Kursen und Angeboten wie der Aromatherapie sind alle Angebote des Elternzentrums kostenlos oder die Kosten können von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter helios-gesundheit.de/geburtshilfe-northeim sowie telefonisch unter 05551/971610. Anmeldungen per E-Mail sind möglich an elternzentrum.nom@helios-gesundheit.de. (kat)