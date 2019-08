HNA-Yogasommer in Northeim: zum Abschluss ein  Picknick in der Alten Brauerei

Zu dem auf Anregung von Yogalehrerin Anke Tannhäuser bei der letzten Yogastunde in diesem Jahr geplanten Picknick kamen nicht die durchschnittlich 220 Teilnehmer des Yogasommers, sondern nur rund 30 Yoga-Freunde. Und das mit von ihnen mitgebrachten Speisen bestrittene Picknick wurde wegen des schlechten Wetters kurzerhand ins benachbarten Jugend- und Kulturzentrum Alte Brauerei verlegt.

Aus Platzgründen machte Anke Tannhäuser mit den Teilnehmern statt Yoga-Übungen nur eine Entspannungsübung, dann folgte das Picknick.

HNA-Redaktionsleiter Olaf Weiss dankte Anke Tannhäuser für ihr Engagement. Dass je nach Wetterlage zwischen 150 und 300 Menschen an den Yogastunden teilgenommen haben, sei vor allem ihr Verdienst. „Sie ist das Gesicht des Yogasommers“, sagte er.

+ Yogalehrerin Anke Tannhäuser © Hubert Jelinek

Der in diesem Jahr vom Autohaus Dörge präsentierte HNA-Yogasommer hatte am 18. Juni begonnen. Dienstags und donnerstags fanden die Stunden am Bleichewall statt. Das Wetter spielte meistens mit.