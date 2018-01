Hochwasserlage im Kreis Northeim entspannt sich

Wasser bis zum Horizont: Das Hochwasserrückhaltebecken war am Sonntag bis über die Hälfte gefüllt. Das lockte etliche Spaziergänger an.

Northeim/Salzderhelden. Die Hochwasserlage hat sich mittlerweile zwar deutlich entspannt. Bis Sonntag hatte das Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden noch mehr Zu- als Ablauf.

In Zahlen bedeutet das: Über 20 Millionen Kubikmeter Wasser waren am Sonntag, als unser Luftbild entstanden ist, im Leinepolder. Das entspricht einem Füllgrad von rund 54 Prozent. Zum Vergleich: In der Innerstetalsperre waren Sonntag "nur" rund 16,5 Millionen Kubikmeter Wasser eingestaut.

Seit Stand von Montagmorgen fließt jetzt mehr Wasser aus dem Rückhaltebecken, als aufgenommen wird. Der Wasserstand sinkt also wieder.

Die besondere Gelegenheit, die schier endlose Wasserfläche zu bestaunen, nutzten am Sonntag auch viele Spaziergänger. Laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sind für die kommenden Tage keine nennenswerten Regenfälle zu erwarten, sodass der Wasserstand im Hochwasserrückhaltebecken wieder sinken wird.