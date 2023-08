Höchste Auszeichnung für Northeimerin: Bundesverdienstkreuz für Monika Nölting

Monika Nöltig während der Feierstunde im Bürgersaal am Münsterplatz. © Christian Vogelbein

Die Northeimerin Monika Nölting hat am Samstag im Rahmen einer Feierstunde im Bürgersaal aus den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - kurz Bundesverdienstkreuz – erhalten.

Northeim – Die höchste Auszeichnung für zivile Leistungen, die in der Bundesrepublik verliehen wird, erhielt sie für ihre jahrzehntelanges Engagement für Menschen mit Behinderungen und für die Inklusion.

Nölting sei es zu verdanken, dass das Thema Inklusion in Stadt und Landkreis in vielen Köpfen überhaupt erst stattfinde, sagte Bürgermeister Simon Hartmann. „Monika Nölting hat sich immer gemeinsam mit den Menschen eingesetzt, hat Barrieren abgebaut“, dankte ihr Hartmann für die Zusammenarbeit. Die, wie er zugibt, auch oft zu Reibungen „in der Sache“ geführt habe. Die daraus entstandene Wärme sei inzwischen aber „eine menschliche“ geworden. „Das tut gut und bringt eine Stadtgesellschaft voran“, so Hartmann. Allein in Northeim seien mehr als 3000 Menschen von Behinderungen betroffen.

Nölting selbst zeigte sich dankbar und erleichtert: Es sei schwierig, Menschen in der Region bei dem Thema Inklusion mitzunehmen. Trotzdem fände sie täglich die Kraft für ihr Engagement. „Mir war es wichtig, nicht nur auf den Rollstuhl reduziert zu werden. Ich wollte alle Seiten verstehen. Ich wollte nicht nur auf das Geld vom Amt am Anfang des Monats warten, sondern handeln.“ Von den politischen Vertretern forderte sie mehr Mut, Menschen mit Behinderungen auch etwas zuzutrauen – insbesondere im Ehrenamt. Dazu brauche es aber Strukturen, die unterstützen. „Machen Sie sich Gedanken für mehr Mitsprache“, so ihre Forderung Richtung Rat- und Kreishaus.

Seit 2002 ist Monika Nölting Teil des Beirates für Menschen mit Behinderungen der Stadt Northeim, seit 2007 Vorsitzende. Seit 2008 engagiert sie sich im gleichen Beirat auch auf Landkreisebene und führt ihn seit 2019 an. Auf Landesebene ist sie Sprecherin des Inklusionsrates. 20 Jahre Arbeit, mit der Nölting laut Landrätin Astrid Klinkert-Kittel „sehr viel bewirkt hat, auch wenn die Bretter manchmal ziemlich dick sind.“ Tausende Telefonate, Gespräche, Beratungen und die direkte Unterstützung für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen beschreiben ihr Handeln. „Dieses Engagement ist in dieser Form einzigartig“, attestierte Landrätin Klinkert-Kittel. „Sie sind ein leuchtendes Beispiel für den Abbau von Hürden.“ (ycv)