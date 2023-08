Hundesteuer nicht einheitlich

Jeder Hund braucht eine Steuermarke und muss bei der Kommune gemeldet sein: Doch die Steuersätze, die pro Tier erhoben werden, sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. © Svenja Heckerott

Hundehalter sind verpflichtet, ihre Vierbeiner bei den Städten und Gemeinden anzumelden und auch Hundesteuer zu zahlen. Die Höhe wird in einer Satzung festgesetzt und variiert von Ort zu Ort.

Northeim - Besonders geärgert hat sich HNA-Leserin Rosemarie Kisters über die Stadt Northeim, denn hier wird bei der Anmeldung zudem eine einmalige Verwaltungsgebühr von 30 Euro fällig. „Bürgerfreundlichkeit sieht anders aus“, macht Kisters ihrem Ärger Luft.

Eine HNA-Abfrage bei den Städten und Gemeinden im Landkreis Northeim zeigt, dass nur in Northeim eine solche Gebühr erhoben wird. Die Stadt begründet dies damit, dass diese Gebühr erforderlich sei, um die Kosten des Verwaltungsaufwandes zu decken. Bei der Abmeldung eines Hundes erhebt aber Northeim wie auch alle anderen Kommunen im Landkreis keine Gebühren.

Große Unterschiede gibt es auch bei den Steuersätzen. Für den ersten Hund müssen Halter in Northeim 100 Euro zahlen, während in Nörten-Hardenberg, Bodenfelde und Katlenburg-Lindau nur 60 Euro verlangt werden. In Kalefeld zahlen Hundehalter 66 Euro, in Uslar und Moringen 72 Euro, in Hardegsen 75 Euro, in Einbeck 84 Euro und in Bad Gandersheim 96 Euro Steuer für den ersten Hund.

Der zweite Hund ist in Hardegsen mit 150 Euro am teuersten, in Kalefeld mit 96 Euro am günstigsten. Auch beim dritten Hund zahlen Halter in Hardegsen am meisten (300 Euro) und Kalefelder am wenigsten (124 Euro).

Einbeck und Nörten-Hardenberg differenzieren nicht bei den Hunden nach gefährlichen Tieren. Anders in den anderen Kommunen. „Gefährliche Hunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder der Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann, heißt es in der Moringer Satzung, die vergleichbar auch in anderen Städten und Kommunen formuliert ist.

Gefährliche Hunde kosten oft mehr

Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach Paragraf 3 Abs. 2 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.

Grundlage für die Einstufung der gefährlichen Hunde ist das Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG). Gefährliche Hunde im Sinne der Vorschrift sind laut Moringer Satzung Hunde der Rassen American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.



Auch Bodenfelde und Moringen benennen in ihren Satzungen Hunderassen.



In der Gemeinde Katlenburg-Lindau gibt es nach Angaben von Bürgermeister Uwe Ahrens Einzelfall-Entscheidungen. Auch die Stadt Northeim gibt an, nach dem Charakter der Hunde zu entscheiden. In Hardegsen ist der Steuersatz für gefährliche Hunde am teuersten und steigt mit Anzahl der Tiere von 800 Euro beim ersten, 1200 Euro beim zweiten auf 2400 Euro bei jedem weiteren Hund.



In Kalefeld liegen die Sätze bei 600, 1200 und 800 Euro und in Moringen bei 828 Euro für den ersten und 1200 Euro für jeden weiteren gefährlichen Hund.



In Uslar und Katlenburg-Lindau werden pro gefährlichem Hund 600 Euro fällig, in Bodenfelde und Northeim sind es 660 Euro und in Bad Gandersheim 576 Euro, heißt es weiter.

Zahl der gemeldeten Hunde im Landkreis Northeim Die meisten Hunde, nämlich 2551 Vierbeiner, sind in Einbeck gemeldet. In Northeim sind es laut Stadtverwaltung 1680 Hunde und in Uslar 1217, gefolgt von Nörten-Hardenberg mit 811 Tieren. In Bad Gandersheim gibt es 791 Hunde, in Moringen 758 und in Hardegsen 724, teilen die Verwaltungen mit. In der Gemeinde Kalefeld leben 690 Hunde, in der Gemeinde Katlenburg-Lindau 622 und im Flecken Bodenfelde sind 386 Tiere registriert. (rom)