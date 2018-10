ICE-Strecke nach Hannover  wird 2019 gesperrt

Northeim. Die Bahn kündigt monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen an. Die Strecke zwischen Göttingen und Hannover wird 2019 für sechs Monate gesperrt sein.

Auf die Bahnreisenden kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu. Betroffen davon sind auch Pendler und Reisende aus dem Landkreis Northeim, die per Regionalbahn oder dem Metronom als Zubringer über Göttingen den ICE in Nord-Südrichtung nutzen wollen.

Die Deutsche Bahn erneuert die Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg grundlegend, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte.

Als Erstes wird 2019 der Abschnitt Hannover–Göttingen vom 11. Juni bis 14. Dezember gesperrt. Die Fahrzeit des ICE von und nach Hannover wird sich dann auf bis zu 45 Minuten erhöhen. Der Abschnitt Göttingen–Kassel wird von April bis Juli 2021 unterbrochen. Dann kommt 2022 die Trasse Fulda–Würzburg dran und schließlich 2023 der Abschnitt von Kassel nach Fulda.

Die Bahn warb um Verständnis für die Großbaustelle. Sie sei unvermeidbar: Die ICE-Strecke sei seit ihrer Eröffnung 1991 im Dauerbetrieb. Auf der 327 Kilometer langen Trasse zwischen Hannover und Würzburg fahren täglich 110 Fernzüge mit rund 42 000 Reisenden durch Niedersachsen, Hessen und Bayern, außerdem im Durchschnitt 26 Güterzüge.

Die regelmäßige Instandhaltung reiche nicht mehr aus, heißt es bei der Bahn. „Wir müssen jetzt grundlegend ran, um die Qualität der Schnellfahrstrecke für künftige Generationen weiter gewährleisten zu können“, betonte der Leiter des Sanierungsprojekts Hannover-Würzburg, Hannes Tesch. Bei den Bauarbeiten werden Gleise, Weichen, Schotter, aber auch Oberleitungsmasten sowie Strom- und Sicherungstechnik erneuert.

Für die Arbeiten von Hannover bis Göttingen hat die Bahn 175 Millionen Euro veranschlagt. Die Sanierung der gesamten Strecke Hannover- Würzburg soll 640 Millionen Euro kosten.