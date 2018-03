Haschisch und Cannabis in Northeim: Probleme mit Drogen an fast allen Schulen

Northeim. Schon Zwölfjährige probieren an Northeimer Schulen Haschisch und Cannabis aus.

„Es gibt kaum Schulen, die keine Probleme mit Drogen haben.“ Das sagen Stefan Jagonak und Stefanie Seydewitz vom Lukas-Werk in Northeim. Illegale Drogen probieren Schüler teilweise schon in der siebten Klasse aus, also mit rund zwölf Jahren. Nach Erkenntnissen der Polizeiinspektion Northeim/Osterode handelt es sich bei den konsumierten illegalen Drogen überwiegend um Cannabisprodukte wie Haschisch und Marihuana. Aber auch synthetische Drogen kommen hin und wieder dazu.

Doch nur weil die Schüler etwas ausprobieren, heißt das noch lange nicht, dass sie danach süchtig werden, betonen Seydewitz und Jagonak. Auch Thomas Sindram, Beauftrager für Jugendsachen bei der Polizei Northeim/Osterode, unterstützt diese Ansicht: „Für die meisten Kinder und Jugendlichen haben Drogen in ihrem Leben keine oder nur eine untergeordnete Bedeutung. Für andere spielen sie eine episodenhafte Rolle“.

Ob sich das Drogenproblem an den Bildungsstätten verstärkt hat, kann die Polizei nicht verlässlich sagen. Von 2005 bis 2011 gab es jedes Jahr knapp 50 Rauschgiftdelikte, die Jugendlichen im Raum Northeim-Osterode zugeschrieben wurden. Danach stieg die Zahl auf 150 Delikte an. 2016 gingen die Verstöße auf rund 120 zurück. „Wir glauben nicht, dass sich an der Zahl in den nächsten Jahren etwas ändert“, sagt Sindram.

Um Schüler gezielt aufzuklären, wird in Schulen, wie zum Beispiel der IGS Einbeck, der Thomas-Mann-Schule in Northeim oder der BBS 1 Northeim, gezielt Prävention mit Beratungslehrern oder den Beauftragten des Lukas-Werkes betrieben. Vor der Problematik verschließt kein Schulleiter mehr die Augen, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war, sagt Jagonak. Auch die Eltern werden eingebunden. Für sie gibt es an Elternabenden Vorträge von Sucht-Experten.

