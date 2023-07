Illegaler Damm an Northeimer Seldequelle

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Die Seldequelle: Dieses Foto entstand im Mai dieses Jahres und zeigt den jetzt wieder hergestellten ursprünglichen Zustand: Links fließt das Wasser in Richtung Selde, rechts in Richtung Bundesstraße. © Niko Mönkemeyer

Unbekannte Täter haben den Bachlauf der Selde trockengelegt

Northeim – Eine illegale Trockenlegung des Seldebachlaufs hat in den vergangenen Tagen vor dem Hintergrund der Diskussion um die geplante Einleitung des Seldewassers in die Northeimer Wallteiche für Verwunderung und Aufregung gesorgt.

Die Northeimer Stadtverwaltung teilte dazu auf HNA-Anfrage mit, dass man nach einem entsprechenden Hinweis den Bereich der Quelle kontrolliert habe. Dabei sei festgestellt worden, dass der Ablauf des Quellwassers in Richtung Selde tatsächlich mit Steinen, Holz, Vliesresten und Schlamm fachmännisch komplett abgedichtet worden sei.

Da durch diesen Eingriff die gesamte Wassermenge nur noch direkt in Richtung Bundesstraß 241 floss, hatte die Northeimer FDP-Fraktion die Stadtverwaltung aufgefordert, den illegalen Damm zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass die Wasserverteilung an der Quelle wieder der geltenden wasserrechtlichen Genehmigung entspricht.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung ist der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt worden, sodass das Quellwasser wie genehmigt nur teilweise direkt in Richtung B 241, aber auch wieder durch das Bachbett der Selde in Richtung Innenstadt bis zu der Kaskade im Bereich Lohgraben fließen und in die Rhume münden kann.

„Durch den illegalen Damm sind hunderte von Lebewesen, die sich in den Seldeauen unterhalb der Kfz-Schule angesiedelt hatten, getötet worden“, schätzt FDP-Fraktions-Chef Eckhard Ilsemann. Darüber hinaus hätten der oder die Täter im Bereich der Straße Am Gesundbrunnen offensichtlich dafür gesorgt, dass durch das Abschneiden von Ästen der Vorfluter an mehreren Stellen zugeschüttet wurde.

Der Ablauf des Oberflächenwassers sei daher bei Starkregen nur noch über die Straße in Richtung Bundesstraße möglich gewesen, wodurch die Verkehrssicherheit dort erheblich beeinträchtigt wurde, betont Ilsemann. Er hatte die Stadtverwaltung daher aufgefordert, außerdem zu prüfen, ob der Bau des Damms möglicherweise eine Straftat gewesen ist.

Laut Mitteilung der Stadt Northeim wird derzeit geprüft, ob eine eine Strafanzeige gestellt werden kann. Wer den Damm errichtet habe, lasse sich allerdings nicht feststellen. Bei der weiteren Begehung des offenen Seldebachs sei außerdem festgestellt worden, dass jemand die aufgestellten Barrieren aus Sandsäcken an den undichten Stellen des Bachbetts fast überall entfernt hatte, so die Stadtverwaltung. „Auch dies wurde behoben.“ (Niko Mönkemeyer)